«Очень редко пересекались»: Борис Галкин отреагировал на новость о смерти Андрея Терентьева

23 октября 2026, 18:40

Актер Борис Галкин назвал смерть Терентьева серьезной утратой

Андрей Терентьев (Фото: кадр из фильма «Мы из будущего» (2008)

Кинорежиссер, сценарист, продюсер и заслуженный артист России Борис Галкин прокомментировал смерть актера театра и кино Андрея Терентьева, назвав его уход тяжелой утратой. Он выразил соболезнования родным и близким артиста.





Ранее сообщалось, что Андрей Терентьев, известный по сериалу «Филин» и фильмам «Мы из будущего» и «Солнцепек», скончался в возрасте 44 лет. Панихида и прощание со звездой состоятся 23 октября.





«Мы, к сожалению, [с Терентьевым] на площадке очень редко пересекались. Но для меня, конечно, [его уход из жизни] — это очень больно, это серьезная утрата. Работать с ним было комфортно. Он прекрасный актер», — заявил Галкин NEWS.ru.