«Очень редко пересекались»: Борис Галкин отреагировал на новость о смерти Андрея Терентьева
Актер Борис Галкин назвал смерть Терентьева серьезной утратой
Кинорежиссер, сценарист, продюсер и заслуженный артист России Борис Галкин прокомментировал смерть актера театра и кино Андрея Терентьева, назвав его уход тяжелой утратой. Он выразил соболезнования родным и близким артиста.
Ранее сообщалось, что Андрей Терентьев, известный по сериалу «Филин» и фильмам «Мы из будущего» и «Солнцепек», скончался в возрасте 44 лет. Панихида и прощание со звездой состоятся 23 октября.
«Мы, к сожалению, [с Терентьевым] на площадке очень редко пересекались. Но для меня, конечно, [его уход из жизни] — это очень больно, это серьезная утрата. Работать с ним было комфортно. Он прекрасный актер», — заявил Галкин NEWS.ru.Кроме того, стало известно о смерти актёра из культового фильма ужасов «Чужой». Ему было 93 года.