Жена Рузиля Минекаева показала, как актер ест блины с сыном
Жена Рузиля Минекаева опубликовала фото актера с сыном
Супруга актера Рузиля Минекаева Азиза показала, как ее муж и сын завтракают.
В своем Телеграм-канале возлюбленная звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» опубликовала несколько снимков мужа и сына Рэмиля.
Рузиль с наследником сидели за столом, он ели свежеиспеченные блины со сгущенкой. Рядом с ними также стояли чашки с кофе. Отец с сыном смеялись и обнимались.
«Завтрак выходного дня. Всем хорошего настроения», — подписала публикацию Азиза.
Подписчики обрадовались семейным кадрам. Однако в комментариях возник спор о том, на кого мальчик похож больше — на маму или на папу.
«Рузиля в детстве напоминает», «В профиль — копия Азизы. Как не видите?», «Рэм — копия ты», — отметили фолловеры жены Минекаева.
Ранее актеры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач проиграли в суде около миллиона рублей.
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