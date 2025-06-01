Жена Рузиля Минекаева показала, как актер ест блины с сыном

01 июня 2025, 22:53

Жена Рузиля Минекаева опубликовала фото актера с сыном

Рузиль Минекаев с женой Азизой (Фото: Инстаграм* @ruzil.minekaev)

Супруга актера Рузиля Минекаева Азиза показала, как ее муж и сын завтракают.





В своем Телеграм-канале возлюбленная звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» опубликовала несколько снимков мужа и сына Рэмиля.



Рузиль с наследником сидели за столом, он ели свежеиспеченные блины со сгущенкой. Рядом с ними также стояли чашки с кофе. Отец с сыном смеялись и обнимались.





«Завтрак выходного дня. Всем хорошего настроения», — подписала публикацию Азиза.

Рузиль Минекаев с сыном (Фото: Телеграм @AMinekaeva)



«Рузиля в детстве напоминает», «В профиль — копия Азизы. Как не видите?», «Рэм — копия ты», — отметили фолловеры жены Минекаева.