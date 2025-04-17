Жена Стаса Михайлова показала подросшую внучку

Инна Михайлова, её сын Андрей и внучка Эмилия Петра (Фото: Instagram*, @inamikhaylova)
Жена певца Стаса Михайлова Инна опубликовала совместную фотографию с сыном Андреем и внучкой Эмилией Петрой в личном блоге.
Напомним, что в семье Михайловых шесть детей: Никита и Дарья — дети от прошлых браков артиста; Андрей (отец Эмилии Петры) и Ева родились в браке Инны с футболистом Андреем Канчельскисом; общие дети Стаса и Инны — Иванна и Мария.
Ранее жена лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова Регина Бурд показала в соцсетях фотографию мужа с младшим сыном.
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**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Ранее жена лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова Регина Бурд показала в соцсетях фотографию мужа с младшим сыном.
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**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина