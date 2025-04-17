Жена Стаса Михайлова показала подросшую внучку

Даша Жукова нечасто радует своих подписчиков новыми фотографиями в запрещённой соцсети, но накануне экс-супруга Романа Абрамовича сделала исключение и поделилась сторис в своём блоге. Это одно из немногих изображений Даши после её пятого родов — всего несколько месяцев назад она и её партнёр Ставрос Ниархос стали родителями в третий раз. На снимке Жукова позирует с моделью Камиль Роу и сестрой своего мужа Евгенией.