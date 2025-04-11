Жена Василия Ливанова высказалась о механическом удалении тромбов у артиста

Василий Ливанов (фото: kremlin.ru)
Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова прокомментировала слухи о том, что артисту механически удалили тромбы с артериях верхней конечности. Слова Елены приводит Telegram-канал издания «Абзац».
Женщина опровергла эти сообщения, отметив, что её муж чувствует себя нормально.
Читайте также:
Актер Василий Ливанов похудел и осунулся после комы и лечения опухоли
Shot: Актера Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию
Невестка Ливанова подтвердила госпитализацию актера и удаление у него тромба
«Ничего, никого, нигде не удаляли. Это какая-то у вас информация прошлогодняя, что ли? Нет, ничего», – отметила Елена.Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» объяснил ухудшение здоровья Василия Ливанова, который страдает от проблем с сосудами и сердцем. Он отметил, что это никак не связано с межпозвоночными дисками.
Читайте также:
Актер Василий Ливанов похудел и осунулся после комы и лечения опухоли
Shot: Актера Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию
Невестка Ливанова подтвердила госпитализацию актера и удаление у него тромба
Анастасия Чинкова