«Жених отпустил!»: Невеста Лепса дебютировала в реалити-шоу «Мастер игры»

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба дебютировала в реалити-шоу «Мастер игры». Участники разделены в таинственном замке на темных и светлых. Три темных участника выбирают жертву, а светлые вычисляют предателей, прогоняя с проекта. Победитель получит десять миллионов рублей.
На Аврору тут же посыпались вопросы про отношения с исполнителем песни «Самый лучший день», при том, что она представилась лондонской студенткой колледжа. Что примечательно, девушка показала фото, где ее обнимал участник-медиум Никита Турчин.
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«Ваша сбежавшая невеста. Шучу! Жених отпустил! А вот ты, Никита, такими влюбленными глазами лучше не смотри!» — отшутилась Аврора Киба.Ранее стало известно о кардинальной смене имиджа Авроры Кибы.
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Никита Кротов