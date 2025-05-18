«Жених отпустил!»: Невеста Лепса дебютировала в реалити-шоу «Мастер игры»

Актриса из «Универа» Наталья Рудова рассказала на шоу «Без Масок» о встрече с отцом через 20 лет. Артистке было 12 лет, когда папа ушел из семьи. После этого они с матерью переехали в другой город. Рудова подчеркнула, что ей захотелось сделать шаг к примирению и собрать всех на празднике.