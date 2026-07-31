Жигунов может бесплатно кататься на маршрутках одного города России
Депутаты Ялтинского городского совета присвоили актеру и продюсеру Сергею Жигунову звание «Почетный житель города Ялты». Соответствующее решение приняли на сессии местного парламента.
Как пояснил председатель горсовета Илья Шимановский, основанием для награждения стала деятельность Жигунова по созданию в Гурзуфе музея художника Константина Коровина, пишут argumenti.ru. При этом причина отсутствия артиста на церемонии вручения не уточняется. На сегодняшний день информация о состоявшемся событии также отсутствует в официальных соцсетях музея.
Статус почетного жителя предусматривает ряд привилегий, включая право на безотлагательный прием у руководства города и в муниципальных учреждениях, 50-процентную льготу по земельному налогу, освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также бесплатный проезд в общественном транспорте. Отметим, что в 2023 году, в День города, аналогичного звания удостоили поэта-песенника Илью Резника, который постоянно проживает в Ялте с 2018 года. Ранее почетными гражданами курорта становились народный артист Михаил Пуговкин, певица София Ротару и Филипп Киркоров.
Перед этим Сергей Жигунов высказался о многомиллионных убытках. Подробности в нашем материале.
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