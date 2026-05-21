Жители Фалешт раскритиковали концерт Галкина* на фоне проблем с дорогами
Жители Молдавии раскритиковали приглашение юмориста Максима Галкина* на городской праздник в Фалештах. В соцсетях они написали, что деньги на гонорар артиста разумнее направить на ремонт дорог. Об этом пишет РИА Новости.
Концерт намечен на 22 мая. Он пройдет на центральной площади Фалешт, где живут около 15 тысяч человек. В комментариях к анонсу многие горожане выразили недовольство таким решением. По их мнению, власти пытаются отвлечь внимание от городских проблем с помощью подобных мероприятий. Часть пользователей предположила, что мужчина после отъезда из России испытывает финансовые трудности, раз соглашается на такие предложения.
Максим Галкин* вместе с семьей покинул Россию в 2022 году. Изначально они обосновались в Израиле, однако в последние годы регулярно меняют локации из-за гастрольного графика и обстановки на Ближнем Востоке.
