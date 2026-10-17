Жители Турции требуют отменить концерт Максима Галкина* в Стамбуле
В Турции активисты потребовали отменить концерт юмориста Максима Галкина*, который запланировали в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Местные общественники обратили внимание, что комик несколько лет живёт в Израиле и высказывается в поддержку действий армии страны в секторе Газа. Кроме того, турецкие жители заметили, что Галкин* называл «героем» израильского спецназовца, погибшего во время боевых действий.
Обращение активисты направили в МВД, Минкульт Турции и к властям Стамбула. Местные жители поддерживают общественников и тоже задают вопрос, кто именно организовал выступление и как вообще пригласили юмориста. Концерт запланировали на 25 октября.
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