Целовался с Брыльской через силу и не оставил после себя наследников: как жил и умер Андрей Мягков

Андрей Мягков (Фото: скриншот к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)
18 февраля 2021 года не стало выдающегося актёра Андрея Васильевича Мягкова. Он запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман» и многих других.
Мягков обладал уникальным актёрским мастерством и талантом, его персонажи надолго оставались в сердцах поклонников. О личной жизни и творчестве актёра читайте в материале «Радио 1».
Андрей Мягков (Фото: Скриншот д/ф «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы... Документальный фильм» Первый канал)
Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Его родители, Василий Дмитриевич и Зинаида Александровна, были физиками и работали в Полиграфическом техникуме. У Андрея была старшая сестра Таня. В три года он пережил блокаду Ленинграда, благодаря стойкости семья выжила, сохранив жизни всех ее членов.
После окончания школы Мягков поступил в Ленинградский технологический институт, где изучал инженерные дисциплины. Однако после получения диплома он осознал, что не хочет продолжать карьеру инженера. Вдохновленный педагогом Школы-студии МХАТ, который увидел его на студенческом спектакле и оценил его талант, Андрей решил сменить направление и посвятить себя актерскому мастерству.
В 1965 году он успешно завершил обучение и начал свою карьеру в московском театре «Современник», где быстро завоевал признание благодаря своим ярким ролям и харизме.
Андрей Васильев получил первую заметную роль Дядюшки в спектакле «Дядюшкин сон». Эта работа привлекла внимание режиссера Элема Климова, который предложил ему сняться в кинопроекте «Похождения зубного врача».
В 1968 году он исполнил роль Алёши Карамазова в трехсерийной адаптации романа «Братья Карамазовы», что стало значительным шагом в его карьере и принесло ему популярность среди зрителей.
Позже актер участвовал в таких театральных постановках, как «Обыкновенная история», «Большевики», «На дне» и «Балалайкин и Ко». В 1977 году он принял решение перейти в МХАТ, где продолжил радовать публику множеством запоминающихся ролей.
Долгое время в фильмографии Васильева не было больших ролей, всё изменил фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». После премьеры фильма актёр буквально проснулся знаменитым.
Андрей Мягков, работая над культовым фильмом «Ирония судьбы», столкнулся с непростой атмосферой на съемочной площадке. Его коллега Ольга Науменко, исполнившая роль Гали, выражала недовольство по поводу взаимодействия с Андреем. Она отмечала, что актер часто выглядит угрюмым и предпочитает не общаться с окружающими, покидая площадку сразу после завершения своей сцены.
Кроме того, Барбара Брыльска, сыгравшая главную женскую роль, также не была в восторге от работы с Мягковым. Она неоднократно обращалась к режиссеру Эльдару Рязанову с просьбой исключить поцелуи между их персонажами из сценария. Несмотря на нежелание обоих актеров участвовать в романтических сценах, Рязанов настоял на их присутствии в фильме. В результате трогательные и романтичные моменты фильма были сняты с определенной долей принуждения, только ради искусства.
Андрей Мягков (Фото: скриншот к/ф «Служебный роман»)
В отличие от коллег-актеров, режиссеру понравилось работать с Мягковым, и их творческое сотрудничество продолжилось, актёр позже сыграл у Рязанова в «Служебном романе» и «Жестоком романсе».
Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (Фото: Скриншот д/ф «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы... Документальный фильм» Первый канал)
Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская были вместе с 1963 года до самой смерти актёра. Анастасия также была актрисой и получила звание народной артистки России в 1997 году. Их знакомство произошло ещё во время учебы, а свадьба состоялась, когда Андрею исполнилось 25 лет.
Несмотря на долгую совместную жизнь, у пары не было детей. Они объясняли это решение тем, что оба слишком сосредоточены на своих карьерах и творческой деятельности. Мягков и Вознесенская оставались верны друг другу и поддерживали друг друга на протяжении всей жизни, разделяя не только радости, но и трудности профессии.
Известно, что у актёра были проблемы с сердцем. В 2009 году в Германии ему сделали две операции. И хотя Мягков пошёл на поправку, с возрастом у него начали проявляться другие хронические заболевания.
В ночь 18 февраля 2021 года у себя дома 82-летний актёр потерял сознание. Супруга актёра вызвала бригаду медиков, но, к сожалению, они не смогли помочь. По предварительной информации, причиной смерти Мягкова стала острая сердечная недостаточность. Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
14 января 2022 года не стало и супруги Мягкова, народной артистки России Анастасии Вознесенской, она скончалась от последствий коронавируса в возрасте 78 лет.
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Детство и юность
Андрей Мягков (Фото: Скриншот д/ф «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы... Документальный фильм» Первый канал)
Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Его родители, Василий Дмитриевич и Зинаида Александровна, были физиками и работали в Полиграфическом техникуме. У Андрея была старшая сестра Таня. В три года он пережил блокаду Ленинграда, благодаря стойкости семья выжила, сохранив жизни всех ее членов.
После окончания школы Мягков поступил в Ленинградский технологический институт, где изучал инженерные дисциплины. Однако после получения диплома он осознал, что не хочет продолжать карьеру инженера. Вдохновленный педагогом Школы-студии МХАТ, который увидел его на студенческом спектакле и оценил его талант, Андрей решил сменить направление и посвятить себя актерскому мастерству.
В 1965 году он успешно завершил обучение и начал свою карьеру в московском театре «Современник», где быстро завоевал признание благодаря своим ярким ролям и харизме.
Первые шаги в карьере
Андрей Мягков (Фото: скриншот к/ф «Похождения зубного врача»)
Андрей Васильев получил первую заметную роль Дядюшки в спектакле «Дядюшкин сон». Эта работа привлекла внимание режиссера Элема Климова, который предложил ему сняться в кинопроекте «Похождения зубного врача».
В 1968 году он исполнил роль Алёши Карамазова в трехсерийной адаптации романа «Братья Карамазовы», что стало значительным шагом в его карьере и принесло ему популярность среди зрителей.
Позже актер участвовал в таких театральных постановках, как «Обыкновенная история», «Большевики», «На дне» и «Балалайкин и Ко». В 1977 году он принял решение перейти в МХАТ, где продолжил радовать публику множеством запоминающихся ролей.
Киноработы актера
Долгое время в фильмографии Васильева не было больших ролей, всё изменил фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». После премьеры фильма актёр буквально проснулся знаменитым.
Андрей Мягков, работая над культовым фильмом «Ирония судьбы», столкнулся с непростой атмосферой на съемочной площадке. Его коллега Ольга Науменко, исполнившая роль Гали, выражала недовольство по поводу взаимодействия с Андреем. Она отмечала, что актер часто выглядит угрюмым и предпочитает не общаться с окружающими, покидая площадку сразу после завершения своей сцены.
Кроме того, Барбара Брыльска, сыгравшая главную женскую роль, также не была в восторге от работы с Мягковым. Она неоднократно обращалась к режиссеру Эльдару Рязанову с просьбой исключить поцелуи между их персонажами из сценария. Несмотря на нежелание обоих актеров участвовать в романтических сценах, Рязанов настоял на их присутствии в фильме. В результате трогательные и романтичные моменты фильма были сняты с определенной долей принуждения, только ради искусства.
Андрей Мягков (Фото: скриншот к/ф «Служебный роман»)
В отличие от коллег-актеров, режиссеру понравилось работать с Мягковым, и их творческое сотрудничество продолжилось, актёр позже сыграл у Рязанова в «Служебном романе» и «Жестоком романсе».
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Личная жизнь
Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская (Фото: Скриншот д/ф «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы... Документальный фильм» Первый канал)
Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская были вместе с 1963 года до самой смерти актёра. Анастасия также была актрисой и получила звание народной артистки России в 1997 году. Их знакомство произошло ещё во время учебы, а свадьба состоялась, когда Андрею исполнилось 25 лет.
Несмотря на долгую совместную жизнь, у пары не было детей. Они объясняли это решение тем, что оба слишком сосредоточены на своих карьерах и творческой деятельности. Мягков и Вознесенская оставались верны друг другу и поддерживали друг друга на протяжении всей жизни, разделяя не только радости, но и трудности профессии.
Слабое сердце
Известно, что у актёра были проблемы с сердцем. В 2009 году в Германии ему сделали две операции. И хотя Мягков пошёл на поправку, с возрастом у него начали проявляться другие хронические заболевания.
В ночь 18 февраля 2021 года у себя дома 82-летний актёр потерял сознание. Супруга актёра вызвала бригаду медиков, но, к сожалению, они не смогли помочь. По предварительной информации, причиной смерти Мягкова стала острая сердечная недостаточность. Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
14 января 2022 года не стало и супруги Мягкова, народной артистки России Анастасии Вознесенской, она скончалась от последствий коронавируса в возрасте 78 лет.
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