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Жизненные испытания Светланы Рожковой: Две клинические смерти, цирроз печени и онкология дочери

Светлана Рожкова (Фото: Instagram*@svetrozhkova)

Светлана Рожкова (Фото: Instagram*@svetrozhkova)

Светлана Рожкова — талантливая российская комедийная актриса, исполнительница в жанре разговорного юмора. Поклонники восхищаются остроумием Рожковой, но за шутками заслуженной артистки России скрывается непростая история жизни. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Артистка с детства


Светлана Рожкова (Фото: Instagram*@svetrozhkova)

Светлана Рожкова родилась 16 февраля 1965 года в Можайске, но своё детство провела в Кисловодске. Её мать работала администратором в филармонии, что накладывало определённые ожидания на девочку, обладавшую неугасимой энергией. Света была активной и позитивной личностью: она участвовала в комсомольской организации, занималась танцами и спортом, а также посещала театральную студию. С ранних лет мечтая стать актрисой, она была уверена, что продолжит обучение в соответствующем учебном заведении, однако судьба внесла свои коррективы — первые вступительные экзамены в театральный она провалила.

Позже, в 1984 году, Светлана начала обучение в творческой мастерской эстрадного искусства при Ленинградском государственном концертном объединении. А в 1986 году она успешно окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского.

Светлана Рожкова и Сергей Дроботенко (Фото: Instagram*@svetrozhkova)

В 1986 году она начала свою карьеру в качестве артистки Государственной филармонии на Кавказских Минеральных Водах в городе Кисловодск. Она выступала с сольной программой, которая называлась «Сеанс смехотерапии». Спустя четыре года артистку впервые показали в «Смехопанораме» у Евгения Петросяна. После чего последовало приглашение стать постоянной участницей телепередачи «Аншлаг», где Рожкова впоследствии обрела настоящую популярность.


Личная жизнь


Со своим первым супругом, музыкантом Андреем Богдановым, Светлана Рожкова была в браке шесть лет. От Богданова артистка родила дочь Яну. В конце 1980-х годов Андрей столкнулся с трудностями в реализации своего творческого потенциала, и это стало причиной разрыва отношений с его супругой. После расставания Андрей принял решение эмигрировать в Штаты, оставив Светлану с их маленькой дочерью. Артистка не любит вспоминать о годах первого замужества.

«Он очень одаренный человек. До сих пор пишет музыку, но на тот момент в нашей стране это было не в почете. Для него самое важное в жизни — музыка, а не дом. Я же очень хотела семью и детей и получила это», — делилась Рожкова в программе «Судьба человека».

Светлана Рожкова и Юрий Евдокунин с дочерью (Фото: Instagram*@svetrozhkova)

Второго своего супруга, певца Юрия Евдокунина, Рожкова встретила в Кисловодске. У артистов сложился замечательный творческий союз, а потом и романтические отношения. После неудачного опыта в первом браке артистка не торопилась вновь вступать в брак. Всё решилось неожиданно: чтобы получить не двухкомнатную, а трёхкомнатную квартиру, ей потребовалось быть замужем.

«В грехе мы прожили семь лет. И если бы не необходимость получить квартиру, не женились. Я не хотела выходить замуж. Я предложила Юре сделать это фиктивно, а он уперся: «Нет, я не хочу фиктивно»», — делилась юмористка.

Сейчас у них счастливая семья, супруги во всём поддерживают друг друга. От Юрия Евдокунина Светлана родила вторую дочку Варвару.

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Трудные роды и опухоль у дочери


Светлана Рожкова (Фото: Instagram*@svetrozhkova)

Первые роды актрисы были очень тяжелыми, поэтому она долгое время скрывала вторую беременность. Все беспокоились о её самочувствии, а мать Рожковой с тревогой думала о том, что произойдёт, если дочь не сможет выдержать роды ещё одного ребёнка. К радости, обе дочери появились на свет без каких-либо проблем со здоровьем, а роды, хоть и были непростыми, но прошли благополучно, не причинив вреда матери.

Старшая Яна стала переводчиком художественной литературы, она в совершенстве владеет четырьмя языками. В 2023 году у девушки диагностировали опухоль в кишечнике. К счастью, она вовремя прошла обследование.

«У нее обнаружили в кишечнике опухоль. Прооперировали. Сказали, что будет четыре химии. У нее нулевая стадия, только пошел процесс перерождения. Вовремя обнаружено, но уже стало прорастать в кишку. Как сказал хирург, еще бы пара месяцев — и были бы неутешительные прогнозы», — делилась артистка.

Варвара, следуя примеру своих родителей, решила стать артисткой и уже получила диплом ГИТИСа.

Состояние здоровья Светланы Рожковой


Светлана Рожкова (Фото: Instagram*@svetrozhkova)

К сожалению, с молодых лет здоровье артистки стало подводить её. Светлана никогда не увлекалась алкогольными напитками и почти не употребляла спиртное. Однажды, решив попробовать выпивку, она оказалась на грани смерти: её сердце остановилось. Врачи чудом смогли вернуть её к жизни.

Сначала казалось, что подобное больше не повторится, но вскоре Рожкова вновь столкнулась с клинической смертью, на этот раз по другой причине. Во время прогулки по Кисловодску с супругом они стали жертвами автомобильного наезда. Юрий получил лишь незначительные травмы, а вот Светлана пострадала гораздо серьёзнее. На восстановление после происшествия у неё ушёл целый год.

Несмотря на то что предыдущие испытания были тяжелыми, трудности на них не закончились. В 2015 году Светлана заметила значительное снижение веса и постоянные дискомфортные ощущения в области сердца. После медицинского обследования специалисты сообщили ей печальную новость: у нее диагностирован билиарный цирроз, редкое заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственную печень, воспринимая её как угрозу. Врачи не оставляли надежд, утверждая, что ей осталось жить не более полутора лет. Однако худшие прогнозы не сбылись. Светлана продолжает бороться с недугом и на данный момент не нуждается в пересадке печени, что является крайней мерой в лечении этого заболевания.

Юмористка сейчас


Светлана Рожкова (Фото: Instagram*@svetrozhkova)

В связи с недугом артистке пришлось временно остановить свои выступления, но сейчас Светлана Рожкова снова радует зрителей на сцене. Кроме комедийных выступлений, она задействована в театральной постановке «Два мужа по цене одного». Узнав о своем состоянии, Светлана начала уделять больше внимания родным, которые оказывают ей необходимую поддержку.

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Наталья Фатеева откровенно рассказала о романе с Антоновым
20 февраля 2025, 14:26

Наталья Фатеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Знаменитая красавица советских кинофильмов Наталья Фатеева после признаний Юрия Антонова в том, что он ухаживал за артисткой, опровергла этот факт и заявила, что ничего подобного не было.
Ранее Антонов рассказал, что пытался произвести на Фатееву впечатление во время съемок фильма «Прежде, чем расстаться». Тогда актриса уже официально была разведена.

По словам Антонова, его поразили красивые глаза Фатеевой. А песню «О тебе и обо мне» он пел для нее.

Однако сама актриса заверила, что ничего подобного не было.

«Это самое настоящее вранье! Он дебютировал в этом фильме в качестве актера — играл главную роль и написал для фильма потрясающую музыку. Он очень ответственно относился к работе, нервничал и следил за всем», — приводит «Утро.ру» слова Фатеевой.

При этом она пожелала ему долгих лет жизни и здоровья.

Последние 10 лет народная артистка РСФСР 89-летняя Наталья Фатеева ведет затворнический образ жизни, так как может передвигаться лишь при помощи костылей.

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В дом беременной Мишель Киган и ее мужа проникли грабители
20 февраля 2025, 13:58

Фото: iStock/AndreyPopov

Грабители проникли в особняк 37-летней британской актрисы Мишель Киган и ее мужа Марка Райта. Супруги смогли спрятаться в спальне и даждаться приезда полиции.
По данным Daily Mail, пара проживает в особняке примерной стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Накануне около 18:00 по местному времени они услышали звук разбивающегося стекла. На площадке перед бассейном Райт увидел четверых мужчин в балаклавах.

Тогда Киган и Райт не стали оказывать сопротивление разбойникам и спрятались в спальне, вызвав полицию. При этом дом оснащен современной системой охраны, и грабители испугались, когда заработала сирена и сбежали. Украсть они ничего не успели.

«Мишель и Марк рады, что никто из них не пострадал, но это был травмирующий опыт для обоих. Марк поступил разумно и остался с женой, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Они дождались приезда полиции, прежде чем покинуть спальню. Это был ужасный опыт, особенно для беременной женщины. Они, по понятным причинам, потрясены случившимся», — говорится в статье.

При этом полиция считает, что в дом ворвались профессионалы, которые надеялись на крупный куш. При этом Марк, увидев грабителей в камеру, первым делом позаботился о защите своей беременной супруги.

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#грабители
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Не смогла родить миллионеру и оказалась на улице: куда пропала Анна Горшкова из сериала «Бедная Настя» и как увела жениха у Кабаевой
20 февраля 2025, 13:55

Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анна Горшкова, известная благодаря роли крепостной Полины в сериале «Бедная Настя», до сих пор не нашла свою любовь. Известно, что однажды она увела жениха у гимнастки Алины Кабаевой и крутила роман с 80-летним мужчиной. Подробнее о личной жизни артистки расскажет «Радио 1».

Начало карьеры и жизнь в Париже



Анна начала свою карьеру в модельном бизнесе в Париже, где добилась значительных успехов. Она окончила престижную школу в Москве с углубленным изучением математики и иностранных языков. В 14 лет ее заметили в модельном мире, и вскоре она подписала контракт с агентством. Через два года она оказалась в Париже, но жесткие условия работы и эксплуатация в индустрии разочаровали ее. Вернувшись домой, Горшкова решила сосредоточиться на учебе и успешно поступила на факультет социологии.

Во время учебы продюсеры сериала «Бедная Настя» проводили кастинги на роль крепостной Полины Пеньковой, завистницы главной героини. В поисках подходящей актрисы кастинг-директора просмотрели тысячи кандидаток, но ни одна из них не соответствовала требованиям для этой сложной и многогранной роли. Полина должна была быть одновременно нежной и сильной, и такую актрису было трудно найти.

Продюсеры рассматривали не только актрис, но и сотрудниц модельных агентств. Среди множества фотографий моделей их внимание привлекла Анна Горшкова. Сочетание ангельской невинности и демонического обаяния в ее образе поразило продюсеров, и они сразу утвердили Анну на роль Полины Пеньковой.

Анна Горшкова (Фото: кадр из фильма «Бедная Настя»)

Сериал стал невероятно успешным и принес Горшковой мгновенную славу, открыв двери к новым предложениям от режиссеров. Благодаря «Бедной Насте» актриса позже снялась в проектах с такими известными артистами, как Дмитрий Дюжев, Данила Страхов, Марина Александрова и Виктор Вербицкий.

Известность и многочисленные романы


Кроме съемок в фильмах, перед Горшковой открылись возможности участвовать в светских мероприятиях, давать интервью и появляться в телешоу, где она знакомилась с влиятельными фигурами киноиндустрии.

В 2006 году актриса начала встречаться с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого связывали слухи о романе с чемпионкой мира по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Несмотря на спекуляции, Горшкова настаивала, что между ними лишь дружеские отношения.

После успеха в карьере актриса завела роман с Михаилом Борщевым, влиятельным главой «ЦентрГаза», который был старше её на 15 лет. Пара отпраздновала свадьбу в Монако, удивив гостей роскошной церемонией. Однако их брак продлился всего два года и завершился громким разводом. Разногласия возникли из-за различных жизненных планов: Горшкова не хотела становиться домохозяйкой и матерью, в то время как Борщев мечтал о детях. В ходе одной из ссор он даже выгнал актрису из своего дома на Рублевке.

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После разрыва Горшковой с миллионером в прессе появились слухи о её связи с известным режиссёром Станиславом Говорухиным, который был на 47 лет старше актрисы.

В последние годы Горшкова стала реже сниматься в кино, но увлеклась музыкой и пением, сотрудничая с музыкантами Артуром Бэстом и Яном Осиным. Личную жизнь актриса старается держать в тайне.

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«Не могла дышать»: Кудрявцева «согласилась на треш» на съемках шоу «Жестокие игры»
Кудрявцева ударилась спиной и не могла дышать на съемках в Аргентине
20 февраля 2025, 13:49

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева ударилась спиной на съемках в Аргентине, а потом не могла дышать некоторое время. О произошедшем теледива рассказала в личном блоге.
«Я до сих пор не понимаю, как я согласилась на этот треш. Каждый день были ужасающие состязания на время. Здесь, кстати, обрывается видео. Потому как я так ударилась спиной, что не могла дышать какое-то время», — поделилась артистка.
Речь шла о съемках шоу «Жестокие игры» в 2010 году, когда Кудрявцева получила травму при прохождении испытания. Мужество ведущей поразило ее коллег по цеху. В частности, певицу Наташу Королеву.

«Да, Лера! Вот такого я от тебя не ожидала», — писала Королева.
Ранее стало известно о судьбе телеведущего Александра Гордона.

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«Отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова неожиданно высказалась после развода с мужем-адвокатом
20 февраля 2025, 13:16

Елена Ксенофонтова (Фото: Telegram @ElenaKsenofontovaofficial)

Актриса Елена Ксенофонтова накануне ошарашила поклонников заявлением о своем разводе.
В 2022 году актриса сообщила, что вновь обрела счастье. Однако она не делилась с подписчиками подробностями личной жизни. А накануне стало известно, что Ксенофонтова развелась с третьим мужем Алексеем Куликовым. Причину она называть не стала.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса в интервью Леди.Mail.

При этом она уточнила, что развод прошел вполне гладко и без деления имущества.

«Разбирая старые архивы, не нахожу я счастья в них. Нет, оно, конечно, было! Но скрыто под обломками обид. Все, что со мной происходило, имело смысл. Опыт. Путь. Но, слава Богу, все отжило. Я отпускаю эту муть», — пост с таким содержанием выложила Елена в соцсети, сопроводив его фото, где ее взгляд устремлен в даль.

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