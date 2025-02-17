Жизненные испытания Светланы Рожковой: Две клинические смерти, цирроз печени и онкология дочери

Светлана Рожкова (Фото: Instagram*@svetrozhkova)
Светлана Рожкова — талантливая российская комедийная актриса, исполнительница в жанре разговорного юмора. Поклонники восхищаются остроумием Рожковой, но за шутками заслуженной артистки России скрывается непростая история жизни. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Артистка с детства
Светлана Рожкова (Фото: Instagram*@svetrozhkova)
Светлана Рожкова родилась 16 февраля 1965 года в Можайске, но своё детство провела в Кисловодске. Её мать работала администратором в филармонии, что накладывало определённые ожидания на девочку, обладавшую неугасимой энергией. Света была активной и позитивной личностью: она участвовала в комсомольской организации, занималась танцами и спортом, а также посещала театральную студию. С ранних лет мечтая стать актрисой, она была уверена, что продолжит обучение в соответствующем учебном заведении, однако судьба внесла свои коррективы — первые вступительные экзамены в театральный она провалила.
Позже, в 1984 году, Светлана начала обучение в творческой мастерской эстрадного искусства при Ленинградском государственном концертном объединении. А в 1986 году она успешно окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского.
Светлана Рожкова и Сергей Дроботенко (Фото: Instagram*@svetrozhkova)
В 1986 году она начала свою карьеру в качестве артистки Государственной филармонии на Кавказских Минеральных Водах в городе Кисловодск. Она выступала с сольной программой, которая называлась «Сеанс смехотерапии». Спустя четыре года артистку впервые показали в «Смехопанораме» у Евгения Петросяна. После чего последовало приглашение стать постоянной участницей телепередачи «Аншлаг», где Рожкова впоследствии обрела настоящую популярность.
Личная жизнь
Со своим первым супругом, музыкантом Андреем Богдановым, Светлана Рожкова была в браке шесть лет. От Богданова артистка родила дочь Яну. В конце 1980-х годов Андрей столкнулся с трудностями в реализации своего творческого потенциала, и это стало причиной разрыва отношений с его супругой. После расставания Андрей принял решение эмигрировать в Штаты, оставив Светлану с их маленькой дочерью. Артистка не любит вспоминать о годах первого замужества.
«Он очень одаренный человек. До сих пор пишет музыку, но на тот момент в нашей стране это было не в почете. Для него самое важное в жизни — музыка, а не дом. Я же очень хотела семью и детей и получила это», — делилась Рожкова в программе «Судьба человека».
Светлана Рожкова и Юрий Евдокунин с дочерью (Фото: Instagram*@svetrozhkova)
Второго своего супруга, певца Юрия Евдокунина, Рожкова встретила в Кисловодске. У артистов сложился замечательный творческий союз, а потом и романтические отношения. После неудачного опыта в первом браке артистка не торопилась вновь вступать в брак. Всё решилось неожиданно: чтобы получить не двухкомнатную, а трёхкомнатную квартиру, ей потребовалось быть замужем.
«В грехе мы прожили семь лет. И если бы не необходимость получить квартиру, не женились. Я не хотела выходить замуж. Я предложила Юре сделать это фиктивно, а он уперся: «Нет, я не хочу фиктивно»», — делилась юмористка.
Сейчас у них счастливая семья, супруги во всём поддерживают друг друга. От Юрия Евдокунина Светлана родила вторую дочку Варвару.
Инсульт, нежелание выходить замуж и отказ от съемок в кино: как Елена Проклова проводит свои дни на пенсии
Трудные роды и опухоль у дочери
Светлана Рожкова (Фото: Instagram*@svetrozhkova)
Первые роды актрисы были очень тяжелыми, поэтому она долгое время скрывала вторую беременность. Все беспокоились о её самочувствии, а мать Рожковой с тревогой думала о том, что произойдёт, если дочь не сможет выдержать роды ещё одного ребёнка. К радости, обе дочери появились на свет без каких-либо проблем со здоровьем, а роды, хоть и были непростыми, но прошли благополучно, не причинив вреда матери.
Старшая Яна стала переводчиком художественной литературы, она в совершенстве владеет четырьмя языками. В 2023 году у девушки диагностировали опухоль в кишечнике. К счастью, она вовремя прошла обследование.
«У нее обнаружили в кишечнике опухоль. Прооперировали. Сказали, что будет четыре химии. У нее нулевая стадия, только пошел процесс перерождения. Вовремя обнаружено, но уже стало прорастать в кишку. Как сказал хирург, еще бы пара месяцев — и были бы неутешительные прогнозы», — делилась артистка.
Варвара, следуя примеру своих родителей, решила стать артисткой и уже получила диплом ГИТИСа.
Состояние здоровья Светланы Рожковой
Светлана Рожкова (Фото: Instagram*@svetrozhkova)
К сожалению, с молодых лет здоровье артистки стало подводить её. Светлана никогда не увлекалась алкогольными напитками и почти не употребляла спиртное. Однажды, решив попробовать выпивку, она оказалась на грани смерти: её сердце остановилось. Врачи чудом смогли вернуть её к жизни.
Сначала казалось, что подобное больше не повторится, но вскоре Рожкова вновь столкнулась с клинической смертью, на этот раз по другой причине. Во время прогулки по Кисловодску с супругом они стали жертвами автомобильного наезда. Юрий получил лишь незначительные травмы, а вот Светлана пострадала гораздо серьёзнее. На восстановление после происшествия у неё ушёл целый год.
Несмотря на то что предыдущие испытания были тяжелыми, трудности на них не закончились. В 2015 году Светлана заметила значительное снижение веса и постоянные дискомфортные ощущения в области сердца. После медицинского обследования специалисты сообщили ей печальную новость: у нее диагностирован билиарный цирроз, редкое заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственную печень, воспринимая её как угрозу. Врачи не оставляли надежд, утверждая, что ей осталось жить не более полутора лет. Однако худшие прогнозы не сбылись. Светлана продолжает бороться с недугом и на данный момент не нуждается в пересадке печени, что является крайней мерой в лечении этого заболевания.
Юмористка сейчас
Светлана Рожкова (Фото: Instagram*@svetrozhkova)
В связи с недугом артистке пришлось временно остановить свои выступления, но сейчас Светлана Рожкова снова радует зрителей на сцене. Кроме комедийных выступлений, она задействована в театральной постановке «Два мужа по цене одного». Узнав о своем состоянии, Светлана начала уделять больше внимания родным, которые оказывают ей необходимую поддержку.
Читайте также:
«Хотим добиться больших высот»: будущая невестка Полины Гагариной высказалась о романе с её сыном
Похоронила любимого, выплатила долги отца, победила болезнь: какие личные драмы пережила Ольга Погодина?
Вышла замуж за миллионера, пережила предательство и не видится с единственной дочерью: Дарья Повереннова и перипетии ее судьбы
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова