Журналистка Ирина Шихман* родила дочь после трёх лет попыток

08 апреля 2026, 18:27

Ирина Шихман* (Фото: Instagram** @irinashikhman)

Российская журналистка и блогер Ирина Шихман* впервые стала матерью. Она сообщила об этом в личном блоге.





По словам Шихман*, 8 апреля 2025 года она родила дочь и назвала ребёнка Симой.

«Над Симой мы с мужем планомерно работали больше трёх лет, со всеми прилагающимися трудностями и потерями», — подчеркнула журналистка.

«Мне очень повезло с дочкой», — добавила она.