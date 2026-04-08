Журналистка Ирина Шихман* родила дочь после трёх лет попыток
Российская журналистка и блогер Ирина Шихман* впервые стала матерью. Она сообщила об этом в личном блоге.
По словам Шихман*, 8 апреля 2025 года она родила дочь и назвала ребёнка Симой.
«Над Симой мы с мужем планомерно работали больше трёх лет, со всеми прилагающимися трудностями и потерями», — подчеркнула журналистка.Блогер заявила, что материнство оказалось для неё более лёгким и интересным опытом, чем она ожидала. Ирина* отметила, что вскоре после родов она смогла вернуться к работе: через месяц после появления дочери журналистка полетела в командировку.
«Мне очень повезло с дочкой», — добавила она.