Журналистка Ларсен назвала иноагента Козырева* главным ее учителем в работе

22 января 2026, 16:17

Тутта Ларсен (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущая Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) рассказала о многолетней дружбе с журналистом и продюсером Михаилом Козыревым* и назвала его одним из своих главных учителей в профессии. Об этом она написала в своём Telegram-канале.





Ларсен прокомментировала выпуск YouTube-проекта канала «Дождь»**, который посвятили ей. В видео бывшие коллеги телеведущей, в том числе Козырев*, критически высказались о её политической позиции.





«Миша Козырев* — иноагент. А также один из моих главных учителей в профессии — человек, который подарил мне в 2000 году компьютер. Я болела, не могла ходить, и это было моим единственным окошком в мир», — отметила Ларсен, добавив, что многолетняя дружба и уважение к бывшим коллегам не позволяют ей дальше комментировать ситуацию.