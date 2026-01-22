Журналистка Ларсен назвала иноагента Козырева* главным ее учителем в работе
Телеведущая Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) рассказала о многолетней дружбе с журналистом и продюсером Михаилом Козыревым* и назвала его одним из своих главных учителей в профессии. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Ларсен прокомментировала выпуск YouTube-проекта канала «Дождь»**, который посвятили ей. В видео бывшие коллеги телеведущей, в том числе Козырев*, критически высказались о её политической позиции.
«Миша Козырев* — иноагент. А также один из моих главных учителей в профессии — человек, который подарил мне в 2000 году компьютер. Я болела, не могла ходить, и это было моим единственным окошком в мир», — отметила Ларсен, добавив, что многолетняя дружба и уважение к бывшим коллегам не позволяют ей дальше комментировать ситуацию.
По словам телеведущей, участники видео считают свои взгляды единственно верными и искренне удивляются тому, что она может любить свою страну.