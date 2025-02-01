Актер «Бригады» Вдовиченков унизил звезд в «брюликах»

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова (Фото: соцсети)
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова вышли на красную дорожку премии «Золотой орел» — оба артиста взяли награды. Журналисты выяснили, что на Елене не было огромного количества бриллиантов, в отличие от других гостей мероприятия. Звезда «Бригады» объяснил это тем, что остальные знаменитости берут украшения напрокат, а у его супруги — все свое.
Вдовиченков отметил, что большое количество артистов выходят на публику с бриллиантами, которые потом приходится возвращать. Елена Лядова так не делает, подчеркнул артист.
Вдовиченков уточнил, что жена, как и любая дама, любит похвастаться бриллиантами, но в особых случаях. Выход на красную дорожку они считают скорее работой.
Напомним, что на «Мосфильме» прошла XXIII-я церемония награждения лауреатов российской премии «Золотой орел». В ней принял участие президент России Владимир Путин, отметивший процесс развития отечественного кинематографа.
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«Слушайте, все, кто приходит в «брюликах» — они не настоящие, их там выдают под расписку, а потом их надо возвращать. А у жены все свое», — цитирует Владимира Пятый канал.
Вдовиченков уточнил, что жена, как и любая дама, любит похвастаться бриллиантами, но в особых случаях. Выход на красную дорожку они считают скорее работой.
Напомним, что на «Мосфильме» прошла XXIII-я церемония награждения лауреатов российской премии «Золотой орел». В ней принял участие президент России Владимир Путин, отметивший процесс развития отечественного кинематографа.
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Ольга Енгалычева