Продюсер Дворцов призвал запретить российским звездам носить западные бренды

30 августа 2025, 05:39

Фото: iStock/nastya_ph

Большое количество звезд России продолжает носить одежду западных брендов, таких как Gucci и Louis Vuitton, несмотря на санкции и уход иностранных компаний с рынка РФ. Это вызвало критику со стороны продюсера Сергея Дворцова. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал запретить отечественным звездам облачаться в наряды мировых модных домов.





С его точки зрения, подобное ограничение стоит ввести до момента, пока СВО не завершится и против страны не прекратят действовать экономические ограничения. Дворцов подчеркнул, что настоящее время требует проявления патриотизма, поэтому знаменитости должны продвигать исключительно российские бренды.





«Новая примадонна»: Продюсер Дворцов предрек невероятный успех певице Надежде Кадышевой в рэп-жанре

«Нужно уже придумывать наше — патриотическое, российское. Почему мы живем в нашей любимой стране и носим бренды чужих стран? Для меня это непонятно», — поразился звездный продюсер в разговоре с Общественной Службой Новостей.