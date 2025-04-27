Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт тайно стал отцом во второй раз

Руперт Гринт (Фото: Инстаграм* @rupertgrint)
В семье звезды «Гарри Поттера» Руперта Гринта случилось прибавление. У него и его девушки Джорджии Грум родился второй малыш, сообщила газета The Sun.
Сыгравший Рональда Уизли актер счастлив в отношениях с Джорджией Грум с 2011-го года. Пара поженилась в 2018 году, а через два года у супругов появилась дочь. Девочку назвали Уэнсдэй.
Сегодня выяснилось, что Руперт и Джорджия опять стали родителями. Возлюбленных заметили на прогулке в Лондоне с ребенком, закутанным в пестрое одеяло. Очевидцы отметили, что Грум и Гринт смотрелась органично: они обменивались теплыми взглядами и оживленно разговаривали друг с другом. Руперт и Джорджия по очереди укачивали малыша, который, похоже, унаследовал рыжие волосы звездного папы.
Ранее певица Анна Седокова вывела на сцену своих наследников в эфире шоу и растрогала публику.
Читайте также:
Вика Цыганова «прошлась» по зарабатывающей в РФ Анне Asti: «Водит дружбу с Киркоровым, посещает «голые» вечеринки»
Браслет за 2 млн и сумка за 800 тыс: Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника
«Надеюсь не умереть завтра»: Хакамада составила завещание и нашла опекуна для особенной дочери
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сегодня выяснилось, что Руперт и Джорджия опять стали родителями. Возлюбленных заметили на прогулке в Лондоне с ребенком, закутанным в пестрое одеяло. Очевидцы отметили, что Грум и Гринт смотрелась органично: они обменивались теплыми взглядами и оживленно разговаривали друг с другом. Руперт и Джорджия по очереди укачивали малыша, который, похоже, унаследовал рыжие волосы звездного папы.
Ранее певица Анна Седокова вывела на сцену своих наследников в эфире шоу и растрогала публику.
Читайте также:
Вика Цыганова «прошлась» по зарабатывающей в РФ Анне Asti: «Водит дружбу с Киркоровым, посещает «голые» вечеринки»
Браслет за 2 млн и сумка за 800 тыс: Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника
«Надеюсь не умереть завтра»: Хакамада составила завещание и нашла опекуна для особенной дочери
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева