Звезда «СашиТани» о материнстве: «Дарю себя детям без остатка»
Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина рассказала, как совмещает работу и материнство. По ее словам, которые приводит «Леди Mail», найти идеальный баланс невозможно.
Актриса отметила, что она «включенная мама», и ни один вопрос, касающийся детей, не решается без нее. Артистка старается расставлять приоритеты между работой, домом и собой. А после длительных гастролей или съемок она обязательно проводит время с семьей.
Ланина считает, что важно не просто присутствовать в жизни ребенка, а «дарить ему свою энергию без остатка». При этом она подчеркнула, что детям нужна «не функция», а человек с жизненным опытом. Если нет у нее возможности «включиться в их жизнь на 100%», она включает их в свою.
Кроме того, артистка заявила, что что не хотела бы, чтобы ее дети пошли по ее стопам. По ее мнению, актерская профессия нестабильна и заключается в «бесконечной конкуренции и погоне за эфемерным успехом». Выбрав ее, человек становится зависим от чужого мнения, и можно найти «более спокойные сценарии жизни».
Ранее она раскрыла, в чем видит секрет счастливых отношений, а также призналась, почему не выставляет личную жизнь напоказ.
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