Звезда советских фильмов Тамара Уржумова скончалась в возрасте 80 лет
Советская и российская актриса Тамара Уржумова скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет. О смерти артистки пишет «The Voice».
В свои последние годы жизни Уржумова не принимала участие в съемках, редко появлялась на публике и вела уединенный образ жизни. Известная актриса скончалась 2 августа, однако об этом стало известно лишь 11 сентября. Причины и обстоятельства смерти знаменитости не раскрываются.
Уржумова родилась 12 октября 1944 года. Она была выпускница Ленинградского театрального института, играла на сценах ТЮЗа и театра «Балтийский дом».
Кинодебют звезды состоялся в 1969 году в фильме «Проводы белых ночей». Позднее она снялась в большом количестве картин, включая «Прохиндиаду-2», «Жизнь Клима Самгина», «Роман императора», «Ижорский батальон» и «На всю оставшуюся жизнь».
Особый интерес представляет история ее взаимоотношений с писателем Сергеем Довлатовым. Уржумова была студенткой, когда впервые встретилась с ним. Довлатову тогда был 21 год. Он влюбился в начинающую артистку и стремился изо всех сил добиться взаимности. Глубину его чувств подтверждают девять сохранившихся писем с признаниями.
«Вы категорически просите не писать Вам больше и не звонить. Я не буду делать ни того, ни другого. Но происходит какая-то чертовщина. Я всё время думаю о Вас. И вспоминаю каждую мелочь, с Вами связанную», — обращался к актрисе писатель.Однако его любовь все же осталась безответной.