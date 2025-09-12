Звезда советских фильмов Тамара Уржумова скончалась в возрасте 80 лет

12 сентября 2025, 04:30

Тамара Уржумова (Фото: кадр из «На всю оставшуюся жизнь»)

Советская и российская актриса Тамара Уржумова скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет. О смерти артистки пишет «The Voice».





В свои последние годы жизни Уржумова не принимала участие в съемках, редко появлялась на публике и вела уединенный образ жизни. Известная актриса скончалась 2 августа, однако об этом стало известно лишь 11 сентября. Причины и обстоятельства смерти знаменитости не раскрываются.





Тамара Уржумова (Фото: кадр из «Жизни Клима Самгина»)



«Вы категорически просите не писать Вам больше и не звонить. Я не буду делать ни того, ни другого. Но происходит какая-то чертовщина. Я всё время думаю о Вас. И вспоминаю каждую мелочь, с Вами связанную», — обращался к актрисе писатель.