Звезда «Властелина колец» возглавил Гильдию киноактеров США
Американский актер, режиссер и продюсер Шон Эстин, наиболее известный по роли Сэмуайза Гэмджи в трилогии «Властелин колец», стал новым президентом Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает AP News.
Сын обладательницы «Оскара» Пэтти Дьюк и звезды «Семейки Аддамс» Джона Эстина набрал 79% голосов, опередив своего соперника Чака Слейвина. Артист пошел по стопам матери — она возглавляла профсоюз с 1985 по 1988 годы.
Гильдия киноактеров США представляет интересы примерно 160 тысяч представителей индустрии развлечений. В их числе не только актеры, но и дикторы, звукорежиссеры и даже журналисты.
Отмечается, что параллельно с выборами нового президента избирали секретаря-казначея. По итогам голосования им стала Мишель Херд.
