Звезда «Властелина колец» возглавил Гильдию киноактеров США

14 сентября 2025, 15:35

AP News: Шон Эстин стал новым президентом Гильдии киноактеров США

Шон Эстин (Фото: Инстаграм*/seanastin)

Американский актер, режиссер и продюсер Шон Эстин, наиболее известный по роли Сэмуайза Гэмджи в трилогии «Властелин колец», стал новым президентом Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает AP News.