Звезда «Зимнего танго» Олег Шкловский стал холостяком
Актёр Олег Шкловский вновь стал холостяком: сегодня стало известно о его разводе с третьей супругой Натальей Миколышиной, матерью его сына Даниила. Информацию распространили московские суды.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», мировой судья судебного участка № 232 района Чертаново Северное города Москвы 19 октября удовлетворил исковые требования Шкловского Олега Менделеевича к Миколышиной Наталье Григорьевне о расторжении брака. Отметим, что первый союз артиста с актрисой Галиной Шкловской распался из-за его неготовности к серьёзным отношениям и измены.
По тем же причинам он развёлся и со второй женой. Сейчас, как известно, 79-летний Шкловский встречается с Татьяной Писоцкой, с которой познакомился в метро.
Ранее актер Никита Кологривый подтвердил развод с женой. Его избранницей была Александрина Питиримова.
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