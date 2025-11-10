Звезду «Мстителей» Джереми Реннера обвинили в домогательствах
Американский актёр Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в франшизе «Мстители», оказался в центре скандала из-за обвинений в домогательствах. Об этом сообщает The Los Angeles Times.
Режиссёр И Чжоу утверждает, что Реннер преследовал её, отправлял интимные фото и видео, проявлял агрессию в нетрезвом виде, принуждал к близости и угрожал обратиться в миграционную службу.
Сам актёр опроверг обвинения, заявив, что Чжоу проявляла к нему «нездоровый интерес» и настаивала на сексуальных отношениях. По его словам, интим произошёл по обоюдному согласию, а угрозы исходили со стороны режиссёра после того, как он отказался продолжать отношения. Реннер предупредил, что готов обратиться в суд, если ложная информация продолжит распространяться.
