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«100 лет геройскому деду предателя»: В МИД РФ точно описали поступок Зеленского

Мирошник: Зеленский предал память своего дела, участвовавшего в войне
05 мая 2024, 17:08

Президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, который участвовал в Великой Отечественной войне, с таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.


«100 лет геройскому деду предателя Зеленского. Отличный повод задуматься, какую пулю выпустили внукам в голову, чтобы они так предали память, подвиги и убеждения своих дедов», — цитирует ТАСС слова дипломата.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Зеленского о том, что Бог носит на плече шеврон с украинским флагом. По словам спикера Министерства иностранных дел, у президента Украины случился передоз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#великая отечественная война
Швейцария не будет поставлять оружие Украине
Швейцария не будет поставлять оружие Украине, закон о ЧП не применяется
05 мая 2024, 17:30

Фото: iStock/swisshippo

Швейцария не будет поставлять оружие Украине, а закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применим, заявила президент этой страны Виола Амхерд в интервью газете Blick.
Она подчеркнула, что закон о чрезвычайной ситуации может быть использован только в крайних ситуациях, например, в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В настоящее время парламент рассматривает поправки к закону о военном имуществе.

В дополнение к этому Амхерд отметила, что несмотря на нехватку запасов боеприпасов в Европе и потребности Украины, Швейцария будет продолжать закупки боеприпасов.

Ранее посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в декабре заявил, что решение Швейцарии о поставках оружия на Украину может повлечь за собой ряд экономических последствий, а также потерю геоэкономического статуса страны.\

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#рф
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Взрывы звучат в Полтаве на северо-востоке Украины
05 мая 2024, 17:25

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В городе Полтава на северо-востоке Украины звучат взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Кроме того, сигналы воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и национальный сервис оповещения населения.

Кроме того, есть информация о попадании нескольких снарядов в Славянскую тепловую электростанцию в Николаевке. Если ТЭС-2 будет выведена из строя, то это станет большой проблемой не только для прилегающих районов, но и для Харькова. С помощью этой ТЭЦ проводится балансировка промышленной зоны города и большей части жилых кварталов. В случае повреждения Славянской ТЭЦ-2 такой возможности больше не будет.

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#тэц
#сервис
#информация
#украина
#воздушная тревога
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Минэнерго: Ущерб энергетики Украины от взрывов превысил миллиард долларов
05 мая 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Ущерб, нанесённый энергетической инфраструктуре Украины в результате российских ракетных ударов, превысил миллиард долларов. Об этом заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко.
К тому же, по его словам, в дальнейшем этот ущерб будет только расти, передаёт пресс-служба ведомства. Галущенко отметил, что наиболее серьёзные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации. Также пострадали системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Ситуацию министр назвал достаточно сложной.

Чуть ранее Галущенко рассказал, что за время последнего отопительного сезона взрывами и ракетными ударами было уничтожено больше энергетических мощностей, чем сотрудники отрасли успели восстановить после предыдущих разрушений.

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#энергетика
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Подполковник Дэвис: ВС РФ вышли на территории, где у ВСУ по сути нет обороны
05 мая 2024, 16:33

Фото: istockphoto/zabelin

Российские войска вышли на территории, где у Вооружённых сил Украины практически нет оборонительных укреплений. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive отставной военный указал, что российская армия успешно преодолела хорошо подготовленные и защищённые линии обороны ВСУ. Украинцы укрепляли и совершенствовали их ещё с 2014 года. Пройдя этот рубеж, российские войска вышли на оперативный простор и могут относительно легко продвигаться вперёд, а ВСУ просто не в состоянии их остановить, считает эксперт.

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на украинских военных и чиновников сообщали, что Украина испытывает серьёзные трудности с возведением оборонительных сооружений из-за дефицита техники и бюрократических проволочек. Известно, что украинские солдаты на передовой вынуждены одновременно сражаться и рыть окопы.

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#всу
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«Когда дело доведут до конца»: Американский эксперт описал конец Зеленского
Риттер: Режим Зеленского перестанет существовать, когда закончится СВО
05 мая 2024, 16:29

Режим Владимира Зеленского перестанет существовать, когда закончится спецоперация, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.
«Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца», — прокомментировал ситуацию Риттер.

Бывший разведчик также выразил убеждение, что судьба Украины сложится крайне печально по вине западных союзников. По его мнению, мирный саммит по Украине, который летом должен состояться в Швейцарии, не имеет никакого смысла без участия в нём Москвы, поскольку именно она решает, когда специальная военная операция подойдёт к концу.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Россия освободит весь Донбасс, когда ВСУ потеряют Часов Яр.

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#сво
#вс рф
#всу
#владимир зеленский
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Стало известно о двух мощных прилетах в ТЭС под Славянском
05 мая 2024, 15:59

Фото: iStock/hxdyl

Мощнейшие взрывы на Славянской ТЭС произошли днем 5 мая, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что всего на объекте в подконтрольной Украине части ДНР произошло два взрыва. Один из них — в здании станции. С мест поднимаются густые столбы дыма, добавил канал.

«Военная хроника» сообщил, что на территории стояли пусковые С-300, но предотвратить атаку они не смогли.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия России нанесла удары по энергосистеме Украины, атаковав сразу четыре тепловые электростанции в разных регионах страны. В частности, удары были нанесены по ТЭЦ в городах Бурштын (Ивано-Франковская область), Стрый (Львовская область), Кривой Рог (Днепропетровская область) и Ладыжин (Винницкая область).

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#станции
#армия россии
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#вс рф
#удар
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В США заявили об отправке французских солдат на Украину
Asia Times: Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину
05 мая 2024, 15:25

Фото: iStock/e-crow

Франция направила солдат из своего Иностранного легиона на Украину. С таким заявлением 5 мая выступил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в интервью Asia Times.
«Они прибыли для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Славянске. Французские военные составляют группу из 3-го пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — сообщил он.
По его словам, первая группа солдат французского Иностранного легиона уже активно участвует в боях с российскими вооруженными силами в Донбассе. Эксперт также выразил сомнение относительно ответных действий России, поскольку уверен, что Москва не останется равнодушной к увеличению числа иностранных военных на Украине.

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#москва
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#санкции
#эксперт
#военные
#ес
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Депутат Рады Безуглая матом послала украинцев, выкладывающих фото с куличами
05 мая 2024, 15:10

Фото: istockphoto/a-lesa

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает неуместным выкладывать в социальные сети фотографии с празднованием Пасхи с куличами и прочими атрибутами домашнего уюта. По её мнению, это неприятно видеть мобилизованным солдатам.
Она призвала сограждан не демонстрировать военнослужащим в окопах то, как они в уютном тылу пекут и поедают румяные куличи и не раздражать их картинками домашнего благополучия. По словам нардепа, её знакомые военные, приходя в отпуск в Киев, выражали недовольство по этому поводу.

«Вы что, о***ли?» — обратилась депутат Рады к украинцам на «окопном» и совсем не парламентском языке.

Ранее Безуглая высказывалась в поддержку идеи мобилизации украинских женщин по образцу израильской армии. Близка ей также идея министра экономики Юлии Свириденко о том, что в рамках борьбы за гендерное равенство следует привлекать больше женщин к разминированию.

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#военные
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#депутат
#киев
#пасха
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Подполье: В подконтрольной Киеву Константиновке в рядах ВСУ начались междоусобные стычки
Подполье: В Константиновке подразделения ВСУ вступили в бой друг с другом
05 мая 2024, 13:44

Фото: istockphoto/zabelin

На территории подконтрольной Киеву Константиновки подразделения Вооружённых сил Украины вступили в бой друг против друга. Об этом сообщили участники краматорского подполья.
В своём телеграм-канале подпольщики рассказали, что украинцы бьют тяжёлой артиллерией по позициям ВСУ на окраинах Константиновки. Что именно стало причиной боевых действий между «побратимами», пока не известно. Участники подполья отмечают, что подобные междоусобные стычки случались и прежде, но в данном случае интерес вызывает массовость и интенсивность.

Сообщения о боевых столкновениях между украинцами приходят также из Славянска. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что продолжает наблюдать за ситуацией и обещал сообщить подробности позже, как только они ему станут известны.

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#всу
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