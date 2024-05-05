Президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, который участвовал в Великой Отечественной войне, с таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«100 лет геройскому деду предателя Зеленского. Отличный повод задуматься, какую пулю выпустили внукам в голову, чтобы они так предали память, подвиги и убеждения своих дедов», — цитирует ТАСС слова дипломата.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова Зеленского о том, что Бог носит на плече шеврон с украинским флагом. По словам спикера Министерства иностранных дел, у президента Украины случился передоз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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