ВСУ вторую ночь подряд атакуют Краснодарский край
Система противовоздушной обороны сработала в окрестностях Краснодара и Славянском районе. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Со слов местных жителей, прогремела серия взрывов. Не менее трех громких хлопков были слышны в Славянском районе около 4:50 ночи. Аналогичные сообщения поступали от жителей Краснодара, а местами доносились звуки прерывистой сирены.
По предварительной информации, Краснодарский край пытаются атаковать украинские беспилотники. Официальные власти пока никак не комментировали эти сведения.
Напомним, вчера ВСУ также предприняли попытку атаковать российский регион. Под ударом оказались Сочи, Северский район и Краснодар.
