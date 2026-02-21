Достижения.рф

Беспилотники ВСУ атаковали Удмуртию

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Серия взрывов прогремела в Воткинске. Город атакуют украинские беспилотники, пишет Телеграм-канал Baza.



Местные жители в беседе с изданием рассказали, что слышали в небе гул, напоминающий звук мотора. Громкие хлопки доносились из разных районов города. По предварительной информации, сработала система ПВО.

Очевидцы в соцсетях публикуют видео с места событий. На кадрах виден столб дыма в одном из районов Воткинска. Официальная информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее в частном секторе Краснодара рядом с ТЦ «Меридиан» упали фрагменты беспилотника. В результате инцидента пострадал один человек.

Александр Огарёв

