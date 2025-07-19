Система ПВО России уничтожила 71 украинский беспилотник ночью 19 июля
В ночь с 18 на 19 июля дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили над регионами 71 украинский БПЛА. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Исходя из информации ведомства, были нейтрализованы 24 беспилотника ВСУ над Ростовской областью, 16 — в Подмосковье, включая 13, летевших на Москву, 11 — над Брянской областью, 10 — над Калужской областью, три — над Курской областью, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой областями, один — над Краснодарским краем.
Ранее сообщалось, что момент падения обломков беспилотника на частный сектор в Зеленограде попал на видео.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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