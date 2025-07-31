13 украинских дронов сбиты за час над РФ

31 июля 2025, 02:36

Минобороны: 9 БПЛА сбиты в Ростовской и 4 в Белгородской областях с 22:20 до 23:15

Фото: Минобороны РФ

Российские системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Ростовской и Белгородской областями в течение часа вечером 30 июля, сообщило Министерство обороны РФ.