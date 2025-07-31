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13 украинских дронов сбиты за час над РФ

Минобороны: 9 БПЛА сбиты в Ростовской и 4 в Белгородской областях с 22:20 до 23:15
Фото: Минобороны РФ

Российские системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Ростовской и Белгородской областями в течение часа вечером 30 июля, сообщило Министерство обороны РФ.



Атака была отражена с 22:20 до 23:15 по московскому времени: девять вражеских БПЛА ликвидированы над Ростовской областью и четыре – над Белгородской. Этот инцидент произошел на фоне других тревожных событий в приграничных регионах.

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области супружеская пара пострадала в результате атаки FPV-дрона ВСУ на их автомобиль; обоим потребовалась медицинская помощь.

Кроме того, в Сальском районе Ростовской области при разминировании украинского беспилотника погибли два сапера. Местные власти предупредили жителей об опасности и настоятельно рекомендовали не приближаться к обломкам сбитых дронов.

Елизавета Теодорович

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