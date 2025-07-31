Лазарева шокировала откровением: «Искренне радуюсь ударам ВСУ по России»!*

31 июля 2025, 02:23

Татьяна Лазарева заочно осуждена на 6,5 лет за оправдание терроризма в интервью 2023 года

Татьяна Лазарева* (Фото: Instagram* @lazarevatut)

Телеведущая Татьяна Лазарева* подтвердила в своём Telegram-канале искренность своих слов о радости из-за атак украинских беспилотников на российские города, за что ранее была заочно приговорена к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма.





В публикации Лазарева* детально воспроизвела скандальное интервью 2023 года YouTube-каналу «И грянул Грэм»:





«Когда Радионов у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я абсолютно искренне ему ответила и довольно детально объяснила почему».



«Должна была я соврать?»