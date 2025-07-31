Лазарева шокировала откровением: «Искренне радуюсь ударам ВСУ по России»!*
Татьяна Лазарева заочно осуждена на 6,5 лет за оправдание терроризма в интервью 2023 года
Телеведущая Татьяна Лазарева* подтвердила в своём Telegram-канале искренность своих слов о радости из-за атак украинских беспилотников на российские города, за что ранее была заочно приговорена к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма.
В публикации Лазарева* детально воспроизвела скандальное интервью 2023 года YouTube-каналу «И грянул Грэм»:
«Когда Радионов у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я абсолютно искренне ему ответила и довольно детально объяснила почему».
Она подчеркнула, что подробно объяснила причины своих эмоций, назвав атмосферу беседы доверительной и прекрасной, а также риторически спросила подписчиков:
«Должна была я соврать?»
Лингвистическая экспертиза МВД в 2024 году расценила эти высказывания как оправдание терроризма, что стало основанием для приговора. Дополнительно телеведущей запрещено администрировать интернет-ресурсы 4 года, а Пресненский суд Москвы недавно принял к производству новое уголовное дело — об уклонении от обязанностей иностранного агента, грозящее ей ещё до 2 лет тюрьмы.
Лазарева*, проживающая в Испании, находится в международном розыске.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.
* запрещён в РФ.