18-летний россиянин по указке Киева вербовал подростков для терактов на железной дороге

30 сентября 2025, 10:48

ФСБ задержала 18-летнего жителя Мордовии за поджоги на ж/д путях по заданию Киева

Фото: iStock/Vital Hil

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии, подозреваемого в терактах и госизмене (статьи 205 и 275 УК). Об этом сообщает ЦОС ведомства.