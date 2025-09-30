18-летний россиянин по указке Киева вербовал подростков для терактов на железной дороге
Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии, подозреваемого в терактах и госизмене (статьи 205 и 275 УК). Об этом сообщает ЦОС ведомства.
Молодой человек связался в мессенджере с представителем украинской разведки. Тот пообещал его денежно вознаградить за поджоги релейных шкафов, находящихся вблизи ж/д путей в Мордовии. Юноша согласился, а также по заданию Киева вербовал несовершеннолетних жителей региона. Он отправлял куратору координаты мест, где совершал преступления, фото и видео в качестве подтверждения.
На вопрос оперативника, сколько ему заплатили за поджоги, парень ответил, что точно сказать не может. В его телефоне нашли пять переводов на суммы от 5 до 10 тысяч рублей. Задержанный признал вину в содеянном. Сейчас он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 16-летнего жителя Рязанской области за приготовление теракта.
