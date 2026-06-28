Достижения.рф

20 украинских беспилотников сбили в российском регионе

Слюсарь: силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ в Ростовской области
Фото: iStock/bbsferrari

Система ПВО перехватила 20 вражеских БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.



По его словам, беспилотники сбили в трех городах — Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в шести районах региона — Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском и Миллеровском.

Слюсарь отметил, что информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала. Угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате массированного налета вражеских БПЛА один человек погиб, еще один пострадал. В Славянске-на-Кубани обломки дрона повредили несколько домов. Также в городе загорелся нефтеперерабатывающий завод, оказались повреждены линия электропередачи и газовая труба.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0