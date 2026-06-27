27 июня 2026, 10:15

Фото: Минобороны РФ

Артиллерийские подразделения и расчёты беспилотных систем ВС РФ за минувшие сутки нанесли серию точных ударов по укреплениям, опорным пунктам, местам дислокации и узлам управления ВСУ на Днепропетровском, Добропольском и Запорожском направлениях. В ходе боевой работы уничтожены долговременные фортификационные сооружения, живая сила, бронетехника и командные центры противника, включая пункты управления БПЛА и станции спутниковой связи. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Точный удар «Мсты-Б» по укрепрайону ВСУ Ликвидация живой силы ВСУ на Добропольском направлении Уничтожение пунктов дислокации ВСУ в Запорожье Огневоая поддержка «Ураганов» под Ореховом «Град» накрыл цели в Великомихайловке «Гвоздика» подавила узлы управления дронами ВСУ в Запорожье

Точный удар «Мсты-Б» по укрепрайону ВСУ

Ликвидация живой силы ВСУ на Добропольском направлении

Уничтожение пунктов дислокации ВСУ в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Огневоая поддержка «Ураганов» под Ореховом

Собянин сообщил об атаке БПЛА на Москву

«Град» накрыл цели в Великомихайловке

«Гвоздика» подавила узлы управления дронами ВСУ в Запорожье