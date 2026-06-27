Ликвидация укрепрайона под Днепропетровском, охота FPV-дронов на ВСУ и удар по центрам управления БПЛА: последние новости СВО на 27 июня
Артиллерийские подразделения и расчёты беспилотных систем ВС РФ за минувшие сутки нанесли серию точных ударов по укреплениям, опорным пунктам, местам дислокации и узлам управления ВСУ на Днепропетровском, Добропольском и Запорожском направлениях. В ходе боевой работы уничтожены долговременные фортификационные сооружения, живая сила, бронетехника и командные центры противника, включая пункты управления БПЛА и станции спутниковой связи. Подробности — в материале «Радио 1».
Точный удар «Мсты-Б» по укрепрайону ВСУАртиллеристы 80-го танкового полка из состава 90-й гвардейской танковой дивизии соединения «Центр» нанесли удары по противнику на Днепропетровском участке фронта. Объектом поражения стал долговременный опорный пункт ВСУ, оборудованный в лесном массиве. Вычисленную цель накрыли из буксируемой гаубицы «Мста-Б». Орудие работало с дистанции 20 километров. Стрельба велась с заблаговременно подготовленной и искусно скрытой от наблюдения позиции. Эффективность поражения и точность наведения корректировались в реальном масштабе времени. Данные о попаданиях и степени разрушения укреплений передавали расчётам операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Инженерные фортификационные сооружения ВСУ полностью ликвидированы.
Ликвидация живой силы ВСУ на Добропольском направленииСогласно данным Минобороны РФ, операторы беспилотных систем 177-го гвардейского полка морской пехоты провели воздушную атаку на Добропольском участке фронта. Разведка ВС РФ зафиксировала отряд украинских формирований, укрывшийся в постройках на городской окраине. После подтверждения координат расчёты FPV-аппаратов немедленно стартовали к цели. Записи с бортовых камер засвидетельствовали ликвидацию обнаруженных объектов. Помимо запланированной операции, в ходе свободного поиска выявлена кочующая огневая группа ВСУ. Прицельным попаданием дрона-камикадзе данный манёвренный расчёт поражён на месте. Противник лишился как пехотного состава, так и средств поддержки.
Уничтожение пунктов дислокации ВСУ в ЗапорожьеРазведчики отряда БПЛА 64-й отдельной мотострелковой бригады вскрыли сеть вражеских объектов в Запорожской области. В частном секторе нескольких сёл обнаружены места временного размещения личного состава ВСУ. В лесополосах идентифицированы заглублённые укрытия-блиндажи. Координаты всех целей оперативно переданы огневым группам. Ударные аппараты нанесли поражение по обозначенным точкам. По информации Минобороны РФ, видеоматериалы с камер зафиксировали прямые попадания в строения и фортификационные сооружения, а также уничтожение пехотных подразделений украинской армии. Слаженность между разведывательными и ударными комплексами ВС РФ обеспечивает снижение боеспособности противника.
Огневоая поддержка «Ураганов» под ОреховомРасчёты реактивных систем БМ-27 «Ураган» из 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» ведут плановые контрбатарейные и штурмовые действия на Запорожском направлении. Ежесуточно установки работают по вражеским объектам в районе города Орехов, сопровождая маневры российских передовых отрядов. Артиллеристы поддерживают наступающие группы, подавляя опорные точки противника. Личный состав пребывает в постоянной готовности. По команде машины выдвигаются из защищённых укрытий на стартовые рубежи, проводят баллистические вычисления и незамедлительно открывают огонь.
Такая работа обеспечивает высокую точность поражения при экономном расходе снарядов вне зависимости от удалённости целей. В ходе выполнения задачи расчёт получил координаты пункта управления БПЛА ВСУ. Реактивные снаряды накрыли район скопления вражеских беспилотных комплексов, попутно ликвидировав несколько мотопехотных групп. Сразу после завершения огневой задачи «Ураган» покинул квадрат и направился в тыловую зону для пополнения боекомплекта.
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