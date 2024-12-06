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Вооруженные силы России атаковали в направлении аэродрома в Борисполе, пригороде Киева, где зафиксированы взрывы.
Взрыв сопровождался мощной детонацией и вспышками, однако подробности пока уточняются, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
Одновременно в Черниговской области, в городе Корюковка, российские силы нанесли удар по позициям ВСУ на северо-восточной окраине населенного пункта. По информации подполья, на место прибыло более восьми автомобилей скорой помощи.
Ранее Лебедев сообщал об ударе по артиллерийским складам вблизи военного аэродрома Хмельницкой области, где также произошли мощные взрывы после детонации.
«Радио 1» также сообщало о том, что стало известно о планах стран Запада по разделу Украины. В то же время политолог Михайлов поделился мнением на тему того, чем закончится правление Зеленского.
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«Взрыв в направлении аэродрома. Других подробностей пока нет, кроме недолгой, но мощной детонации, с выбросом «фейерверка», то есть пламя с искрами», — рассказал подпольщик.
Одновременно в Черниговской области, в городе Корюковка, российские силы нанесли удар по позициям ВСУ на северо-восточной окраине населенного пункта. По информации подполья, на место прибыло более восьми автомобилей скорой помощи.
Ранее Лебедев сообщал об ударе по артиллерийским складам вблизи военного аэродрома Хмельницкой области, где также произошли мощные взрывы после детонации.
«Радио 1» также сообщало о том, что стало известно о планах стран Запада по разделу Украины. В то же время политолог Михайлов поделился мнением на тему того, чем закончится правление Зеленского.
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Мария Моисеева