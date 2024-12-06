Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Подполье доложило об ударе сил РФ в направлении аэродрома в Киевской области

Подполье доложило об ударе сил РФ в направлении аэродрома в Киевской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удар в направлении аэродрома в городе Борисполь
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Вооруженные силы России атаковали в направлении аэродрома в Борисполе, пригороде Киева, где зафиксированы взрывы.
Взрыв сопровождался мощной детонацией и вспышками, однако подробности пока уточняются, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Взрыв в направлении аэродрома. Других подробностей пока нет, кроме недолгой, но мощной детонации, с выбросом «фейерверка», то есть пламя с искрами», — рассказал подпольщик.


Одновременно в Черниговской области, в городе Корюковка, российские силы нанесли удар по позициям ВСУ на северо-восточной окраине населенного пункта. По информации подполья, на место прибыло более восьми автомобилей скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщал об ударе по артиллерийским складам вблизи военного аэродрома Хмельницкой области, где также произошли мощные взрывы после детонации.

«Радио 1» также сообщало о том, что стало известно о планах стран Запада по разделу Украины. В то же время политолог Михайлов поделился мнением на тему того, чем закончится правление Зеленского.

Читайте также:

Путин раскрыл, как происходящее на СВО определит жизнь страны

Зеленскому доложили о более чем 100 тысячах потерь ВСУ

На Ореховском направлении ВСУ начали разминирование собственных мин
#взрыв
#взрывы
#telegram
#всу
#удар
#сво
Лавров заявил о готовности РФ послать новые «сигналы» для Запада после удара «Орешником»
06 декабря 2024, 01:45

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия готова предпринять дополнительные шаги в ответ на действия Запада, если Лондон и Брюссель не сделают выводов после недавнего применения гиперзвукового комплекса «Орешник».
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что удар, произведенный пару недель назад «Орешником», должен был стать сигналом, особенно в контексте использования по российской территории вооружений большой дальности, таких как ракеты ATACMS.

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез», — пояснил Лавров.
Лавров подчеркнул, что Москва стремится избежать дальнейших недоразумений с западными странами, но часть из них, по его словам, пока неадекватно оценивают ситуацию вокруг конфликта на Украине.

В интервью Лавров также рассказал о негласных каналах связи между Россией и США по Украине

Читайте также:

Лавров заявил о желании России наладить отношения с США

«Не изменят ничего»: политолог оценил санкции Украины против Грузии

Посол Мальты прокомментировал аннулирование визы Захаровой
#москва
#оружие
#сергей лавров
#министр
#интервью
#ракеты
#удар
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о планах стран Запада по разделу Украины
Rebelion: страны Запада планируют разделить Украину на зоны
05 декабря 2024, 23:57

Фото: iStock/Silent_GOS

Будущее Украины и ее возможное разделение активно обсуждается западными странами, включая Польшу, Германию, Румынию и Великобританию, поделился мнением журналист Алехандро Марко дель Понт в статье для испанского издания Rebelion. Каждая из этих стран, по словам автора, преследует собственные интересы.
Согласно материалу, возможное распределение регионов Украины может напоминать исторические стратегии, такие как операция «Барбаросса» во Вторую мировую войну.

Предполагается, что Черноморское побережье может перейти под влияние Румынии, центральные и восточные регионы — Германии, а северные районы, включая Киев, — Великобритании.

Автор также отметил, что, помимо сельскохозяйственного потенциала, стратегическая ценность Украины заключается в ее минеральных и энергетических ресурсах.

Ранее «Радио 1» писало о том, что Украина не готова к территориальным уступкам ради урегулирования конфликта с Россией.

Читайте также:

На Западе заявили, когда закончится конфликт на Украине

«Раздел Украины»: стало известно, чем кончится правление Зеленского

Эксперт высказался о защищенности атакованного ВСУ места запуска «Орешника»
#операция
#сми
#будущее
#регионы
#запад
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Ореховском направлении ВСУ начали разминирование собственных мин
Рогов: ВСУ начали разминирование собственных минных полей в Запорожской области
05 декабря 2024, 23:43

Фото: iStock/Yaroslav Litun

Вооруженные силы Украины приступили к разминированию собственных минных полей на Ореховском направлении Запорожского фронта, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, действия ВСУ могут свидетельствовать о подготовке к контрнаступлению.

«На Запорожском фронте, на Ореховском направлении, то есть не около первой линии обороны, но, тем не менее, они начали разминировать минные поля со своей стороны», — рассказал Рогов
Разминирование проводится не на передовой, но вблизи основных линий обороны, что может указывать на намерение украинских войск занять новые позиции или укрепиться на определенных участках.

«Может быть, попытаются сунуться, где-то закопаются», — отметил он.
Ранее «Радио 1» передавало, что Зеленскому доложили о более чем 100 тысячах потерь ВСУ. Также недавно президент Владимир Путин раскрыл, как происходящее на СВО определит жизнь страны.

Читайте также:

Лавров: США напали на РФ руками киевского режима

«Разваливаются на части»: в США предрекли судьбу ВСУ в зоне СВО

Страна.ua: директор Музея истории Украины является гражданином Швеции
#всу
#владимир рогов
#рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленскому доложили о более чем 100 тысячах потерь ВСУ
Бутусов: доложил Зеленскому о потере 105 тысяч солдат ВСУ
05 декабря 2024, 23:22

Фото: iStock/Olena_Z

Президент Украины Владимир Зеленский получил данные о погибших и пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Согласно информации, переданной Генеральным штабом украинской армии, общее число потерь составляет 105 тысяч человек, из которых 70 тысяч — подтвержденные погибшие, а 35 тысяч числятся пропавшими без вести. В Telegram-канале украинского издания «Страна.ua» уточняется, что журналист Юрий Бутусов сообщил эти данные, ссылаясь на информацию, предоставленную главе государства от Генштаба украинской армии.

Ранее Министерство обороны передавало, что с начала военных действий в Курской области ВСУ потеряли 36,6 тысячи человек и более 3000 единиц техники.

Также «Радио 1» писало о том, как в Госдуме высказались об ответе на попытку атаки ВСУ места запуска «Орешника».

Читайте также:

«Тащат мужики»: в ВСУ оценили идею снизить призывной возраст

Кадыров сообщил об уничтожении места дислокации ВСУ на белгородском направлении

В США предрекли будущее Украины при Трампе
#журналист
#президент
#погибшие
#telegram
#владимир зеленский
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Тащат мужики»: в ВСУ оценили идею снизить призывной возраст
Офицер ВСУ Алекс: снижение призывного возраста не поможет Украине
05 декабря 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Снижение возрастного ценза призывников не поможет Украине, написал в Telegram боевик ВСУ, чей позывной Алекс. Лейтенант уточнил, что в боевых действиях в основном участвуют мужчины старше 40 лет.
«Извините меня, был призывной возраст с 27 лет, сейчас от 25 лет, а знаете, что остается неизменным? Тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет», — сказано в публикации офицера.
Алекс добавил, что проблему украинской армии может решить более качественная мобилизация, но никак не снижение возраста призывников. В частности, по его словам, на передовой сражаются и продолжат сражаться «деды».

Перед этим стало известно об очередном побеге с Украины. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

В США предрекли будущее Украины при Трампе

Путин раскрыл, как происходящее на СВО определит жизнь страны

«Разваливаются на части»: в США предрекли судьбу ВСУ в зоне СВО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#призыв
#возраст
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Страна.ua: директор Музея истории Украины является гражданином Швеции
05 декабря 2024, 20:25

Фото: istockphoto/aquatarkus

Директор Музея украинской истории Федор Андрощук является шведским гражданином, а на территорию Украины мужчину откомандировали. Его объяснение приводит издание СТРАНА.ua.
Андрощук подчеркнул, что заявление об уходе было подано им еще три месяца назад.

«О моём гражданстве Швеции министерство было предупреждено и знало, что там мой дом. Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине», — прокомментировал Андрощук.
Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Дипломаты рекомендуют лицам с двойным гражданством, с учетом украинского, не приезжать в республику, поскольку их попросту могут не выпустить обратно.

Читайте также:

В США предрекли будущее Украины при Трампе

«Разваливаются на части»: в США предрекли судьбу ВСУ в зоне СВО

«Раздел Украины»: стало известно, чем кончится правление Зеленского
#мир
#швеция
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США предрекли будущее Украины при Трампе
Макгрегор порекомендовал серьезнее отнестись к будущим шагам Трампа на Украине
05 декабря 2024, 20:07

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Киеву лучше посерьезней отнестись к шагам, которые может сделать будущий американский президент Дональд Трамп. Своим мнением об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom поделился экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
«После того, как Трамп займет свой пост, он окажется в положении, потенциал которого нельзя недооценивать. Ведь он всегда может сделать шаг вперед и сказать: «Я не начинал этот конфликт на Украине, мне он не нравится, я хочу его закончить, и я готов это сделать», — сказал Макгрегор.
Он добавил, что сейчас Российская Федерация становится сильнее. Собеседник резюмировал, что США не причинили ущерб российской стороне, но вместе с тем разрушили Украину и не смогли помочь сами себе. Достичь при этом понимания со стороны людей, скорее всего, невозможно, заключил эксперт.

Ранее в США рассказали, что ждет ВСУ в зоне СВО.

Читайте также:

Путин раскрыл, как происходящее на СВО определит жизнь страны

На Западе заявили, когда закончится конфликт на Украине

Эксперт высказался о защищенности атакованного ВСУ места запуска «Орешника»
#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#дональд трамп
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин вручил награду «Волонтер года»
Путин вручил награду «Волонтер года» Марии Карпенко из Курской области
05 декабря 2024, 19:42

Владимир Путин и Мария Карпенко (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко из Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что Карпенко помогала эвакуировать людей из населенного пункта. Волонтерское движение «Вторая жиZнь» она основала в 2016 году.

Данная организация оказывает поддержку военным медикам, участникам СВО, а также осуществляет гуманитарные миссии.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Читайте также:

Путин назвал россиян семьей

Путин назвал 2025 год ключевым для нового этапа технологического развития

Путин задал Мантурову интересный вопрос
#движение
#форум
#режим
#днр
#лнр
#сво
#минобороны
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Координатор фонда «Защитники Отечества» провёл урок в Губернском колледже
05 декабря 2024, 18:43

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в МО

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области, руководитель проекта «Школа патриотического воспитания», ветеран СВО Вячеслав Шевяков встретился со студентами Губернского колледжа. Ребята получают профессии кинологов, сотрудников МЧС, электриков и логистов, сообщили в пресс-службе фонда.
Зал приветствовал ветерана спецоперации аплодисментами стоя.
«Ваша задача – хорошо знать историю своей страны, помогать бойцам морально, участвовать в волонтёрском движении. Мы, участники СВО, хотим, чтобы вы выросли достойными людьми, любящими Родину», – сказал Шевяков.
Он также рассказал студентам об истории своей семьи. Сам Вячеслав – военный в третьем поколении, ветеран специальной операции. Его дед – участник Первой Мировой войны, отец – участник Великой Отечественной войны и парада Победы.

Шевяков напомнил ребятам о фактах из истории Отечества, рассказал о современных героях и о том, как попал на спецоперацию Встреча закончилась ответами на вопросы.

Читайте также:

Путин раскрыл, как происходящее на СВО определит жизнь страны

«Разваливаются на части»: в США предрекли судьбу ВСУ в зоне СВО

В Госдуме высказались об ответе на попытку атаки ВСУ места запуска «Орешника»
#спецоперация
#сво
#защита
#фонд
#фонд защитники отечества
#московская область
#подмосковье
#колледж
#студенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате