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Украине нужно незамедлительно прекратить огонь с РФ, заявила в материале для издания Time бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Прекращение огня могло бы позволить Украине исцелиться, перестроиться. Мы могли бы укрепить нашу демократию, восстановить нашу экономику и начать долгий процесс общественного восстановления», — подчеркнула Мендель.Она отметила, что стремление к прекращению огня нельзя назвать слабостью. Украинские власти, по словам Мендель, должны исходить из прагматичности. Она считает, что капитуляция нужна, чтобы обеспечить Украине и ее поколениям лучшее будущее.
Перед этим стало известно, кто из политиков назвал Украину вымышленной страной.
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Никита Кротов