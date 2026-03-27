Достижения.рф

Польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие почти в 45 тысяч рублей

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Польше нетрудоустроенные алкоголики станут получать ежемесячное пособие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Управления социального страхования (ZUS) страны.



Согласно новым правилам, все лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на пособие. Размер выплаты зависит от степени утраты трудоспособности, вызванной зависимостью. В ZUS подсчитали, что ежегодно на эти цели будет направляться около 50 миллионов злотых брутто (почти 1,1 млрд рублей).

Чтобы получить пособие, недостаточно одного заявления — необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие диагноз и факт попыток лечения. При полной нетрудоспособности поляка ежемесячная сумма его выплат составит 1971 злотый брутто (около 44 тысяч рублей), при частичной — 1478 злотых брутто (примерно 32 тысячи рублей).

При этом стоит отметить, что в Польше цены на алкоголь остаются одними из самых низких в Евросоюзе — на свою ренту зависимый человек сможет приобрести примерно 80 бутылок недорогой водки.

Читайте также:

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0