Польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие почти в 45 тысяч рублей
В Польше нетрудоустроенные алкоголики станут получать ежемесячное пособие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Управления социального страхования (ZUS) страны.
Согласно новым правилам, все лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на пособие. Размер выплаты зависит от степени утраты трудоспособности, вызванной зависимостью. В ZUS подсчитали, что ежегодно на эти цели будет направляться около 50 миллионов злотых брутто (почти 1,1 млрд рублей).
Чтобы получить пособие, недостаточно одного заявления — необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие диагноз и факт попыток лечения. При полной нетрудоспособности поляка ежемесячная сумма его выплат составит 1971 злотый брутто (около 44 тысяч рублей), при частичной — 1478 злотых брутто (примерно 32 тысячи рублей).
При этом стоит отметить, что в Польше цены на алкоголь остаются одними из самых низких в Евросоюзе — на свою ренту зависимый человек сможет приобрести примерно 80 бутылок недорогой водки.
