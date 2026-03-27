Польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие почти в 45 тысяч рублей

27 марта 2026, 04:34

ZUS: В Польше нетрудоспособные алкоголики получили право на ежемесячное пособие

В Польше нетрудоустроенные алкоголики станут получать ежемесячное пособие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Управления социального страхования (ZUS) страны.





Согласно новым правилам, все лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на пособие. Размер выплаты зависит от степени утраты трудоспособности, вызванной зависимостью. В ZUS подсчитали, что ежегодно на эти цели будет направляться около 50 миллионов злотых брутто (почти 1,1 млрд рублей).



