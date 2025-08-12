Зеленский пригрозил «третьей войной» в случае вывода ВСУ с Донбасса
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вывод войск с Донбасса спровоцирует «третью войну», назвав этот регион плацдармом для российского наступления.
На встрече с журналистами 12 августа Зеленский подчеркнул, что ВСУ не выйдут с Донбасса. По его версии, представленной «РБК — Украина», Россия использует территорию как стратегический плацдарм, а добровольный или принудительный уход ВСУ создаст условия для новой эскалации конфликта.
Это заявление прозвучало на фоне саммита на Аляске, где президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали пути урегулирования украинского кризиса.
Ранее Зеленский утверждал, что без участия Киева никакие решения по Украине приниматься не будут.
