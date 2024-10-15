Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине заявили о причастности Зеленского к терактам в РФ

На Украине заявили о причастности Зеленского к терактам в РФ

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров: теракты в РФ согласуются с Зеленским
15 октября 2024, 16:53

Глава киевского режима Владимир Зеленский причастен к терактам в РФ, их согласует с ним украинская разведка. Такое заявление ТАСС сделал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Собеседник также упомянул председателя СБУ Василия Малюка.


«…Он докладывает о таких акциях высшему руководству страны. Потому что, как вы прекрасно понимаете, акции, например, на территории Российской Федерации, они не могут проводиться без согласования с тем же Зеленским или главой офиса Президента, которым СБУ и подчиняется», — пояснил Василий Прозоров.
Ранее сообщалось, что Малюка заочно обвинили в теракте на Керченском мосту и заочно арестовали. Сейчас его ищут российские следователи. К слову, разыскиваются и те, кто принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.

Читайте также:

Shot: бойцы ВС РФ подорвали мосты в суджанском районе под Курском — видео

Опубликовано фото разбросанных в российском регионе украинских мин

Стало известно об успехах ВС РФ на Сватовско-Купянском направлении
#мир
#украина
#россия
#теракт
#сбу
#владимир зеленский
#война
#сво
#новости
Shot: бойцы ВС РФ подорвали мосты в суджанском районе под Курском — видео
Shot: бойцы ВС РФ подорвали мосты для срыва ротаций боевиков ВСУ под Курском
15 октября 2024, 16:34

Фото: istockphoto/N-sky

Бойцы ВС РФ сорвали ротацию боевиков ВСУ, подорвав мосты в суджанском районе Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot. Также сорвана логистика украинских радикалов.
Имеются в виду мосты, где российские силы идут в контрнаступление в сторону населенного пункта Махновка. Есть информация, что военные вывели из строя связь, а также пути сообщения между вражескими подразделениями.

На записи можно увидеть момент подрыва. Ее предоставили саперы из 90-полка.

Ранее сообщалось, что российская армия делает успехи на Сватовско-Купянском направлении.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации украинской республики продолжается.

Читайте также:

В РФ отреагировали на слова генсека НАТО Рютте о победе Украины в конфликте

В Америке забили тревогу из-за катастрофы на Украине

«Внезапно»: в США высказались, что ждет ВСУ в зоне СВО
#мир
#россия
#курская область
#украина
#война
#сво
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликовано фото разбросанных в российском регионе украинских мин
Губернатор Гладков показал фото мин, которые разбросали беспилотники ВСУ
15 октября 2024, 16:31

Фото: iStock/Diy13

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал фото мин, которые накануне разбросали украинские беспилотники.
По словам главы региона, размер мин — не более 12 см в ширину и 7 см в длину. Гладков отметил, что только за последние несколько дней российские специалисты обнаружили более 30 мин этого вида.



Губернатор призвал жителей быть бдительными, а также подчеркнул, что в темное время суток подобные мины практически незаметны на земле. Отмечается, что мины могут быть в любом районе пограничья.

Читайте также:

В Белгородской области заявили о нехватке чиновников из-за их ухода на СВО

В России отреагировали на призыв генерала ВСУ остановить боевые действия

Россияне выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

#губернатор
#призыв
#специалисты
#россияне
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ подорвали мосты под Суджей для нарушения ротации и логистики ВСУ
15 октября 2024, 16:22

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Российские бойцы подорвали сразу несколько мостов в Суджанском районе Курской области, чтобы перерезать ротацию и логистику ВСУ. Об этом пишет Shot.
По данным издания, армия России ведет активное контрнаступление в сторону населенного пункта Махновка в Суджанском районе, при этом приходится отражать контратаки противника в районе Любимовки, которая на днях была освобождена от присутствия украинских боевиков.

Российские силы подорвали несколько мостов, чтобы нарушить пути сообщения между подразделениями ВСУ, что привело к дезориентации противника в ряде мест. Кроме того, вывели из строя связь.

Ранее военный аналитик Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ предприняли мощную попытку контратаки в районе Зеленого Шляха в Курской области.

Читайте также:

Командир «Ахмата» Алаудинов: элита ВСУ сдается в плен в Курской области

Командир «Ахмата» сообщил, что ВСУ могут попасть в «котел» в Курской области

Окружение ВСУ в Курской области, штурм в Торецке и тиски в Селидово: последние новости СВО
#армия
#армия россии
#новости
#сво
#всу
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше шокированы роскошной жизнью беженцев с Украины
Министр Косиняк-Камыш: поляки в шоке от роскошной жизни беженцев с Украины
15 октября 2024, 16:14

Фото: istockphoto/mirsad sarajlic

Польские граждане в шоке от роскошной жизни украинских беженцев в стране, заявил журналистам Interia руководитель оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что общество возмущается, потому что молодые украинцы отдыхают в «пятизвездочных отелях и ездят на элитных автомобилях».

Министр уверен, что это несправедливо по отношению к полякам, вносящим «вклад в здравоохранение, льготы и другую помощь».

При этом в Польше не могут собрать бригаду для украинской армии, поскольку желающих нести службу в зоне боевых действий попросту нет.

А боевики ВСУ тем временем терпят поражение за поражением в зоне спецоперации на Украине.

Читайте также:

Стало известно об успехах ВС РФ на Сватовско-Купянском направлении

В РФ отреагировали на слова генсека НАТО Рютте о победе Украины в конфликте

В МО РФ доложили последние данные о потерях ВСУ на Курском направлении
#мир
#украина
#польша
#беженцы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно об успехах ВС РФ на Сватовско-Купянском направлении
Ганчев: ВС РФ давят ВСУ на Сватовско-Купянском направлении
15 октября 2024, 16:09

Фото: iStock/SergeyVButorin

Бойцы армии России активно наступают на Сватовско-Купянском направлении. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости.
«Благодаря прорыву линии обороны противника нашим удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населенных пунктов. Это не дает врагу провести ротацию и подтянуть подкрепление», — рассказал Ганчев.

При этом, по его словам, ситуация на Харьковском направлении остается активно боевой. Он отметил, что дорога в районе Кругляковки находится под огневым контролем ВС РФ, а севернее реки Оскол передвижения подразделений ВСУ находятся под контролем российских сил.

Кроме того, активные бои продолжаются в районе Петропавловки.

Читайте также:

«Внезапно»: в США высказались, что ждет ВСУ в зоне СВО

ВСУ предприняли мощную попытку контратаки в Курской области

Командир «Ахмата» Алаудинов: элита ВСУ сдается в плен в Курской области
#сша
#реки
#дорога
#контроль
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ отреагировали на слова генсека НАТО Рютте о победе Украины в конфликте
Сенатор Джабаров: РФ не рекомендует альянсу НАТО вмешиваться в конфликт
15 октября 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российская сторона не рекомендует Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт. Об этом журналистам «Ленты.ру» заявил сенатор Владимир Джабаров. Политик отметил, что угрозы как раз-таки исходят от НАТО в сторону России.
«Это НАТО нам постоянно угрожает. Мы НАТО не угрожаем, мы просто рекомендуем НАТО не вмешиваться в наш конфликт с Украиной», — прокомментировал первый зампред комитета СФ по международным вопросам.
Перед этим генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что альянс не боится угроз с российской стороны и сделает все, чтобы убедиться в том, что киевский режим одержит победу.

Джабаров резюмировал, что нынешний генсек повторяет ошибки своего коллеги Йенса Столтенберга. К слову, тот незадолго до ухода с поста говорил, что Украину нужно поддерживать еще больше.

Читайте также:

Генсек НАТО Рютте сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Стало известно о разногласиях ЕС и стран Персидского залива по Украине

Стало известно, что «пообещал» Джонсон Путину по Украине
#мир
#украина
#нато
#россия
#война
#сво
#новости
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Америке забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Дэвис: Украина теряет еще больше территорий и несет людские потери
15 октября 2024, 15:54

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина продолжает терять территории, а также несет огромные потери среди личного состава. Об этом информирует РИА Новости.
Свое мнение подполковник высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, «мы постоянно видим, что все больше украинских военных погибает». Он отметил, что многие города на Украине разрушены.

Помимо этого Дэниел Дэвис пояснил, что для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: дипломатическом, политическом и тактическом. Он добавил, что если Украина продолжит свои действия, то может столкнуться с еще более серьезными последствиями.

«Россия продолжает совершать методичный прорыв на запад в сторону Покровска. Территории рядом с городом все больше попадают в зону действия российских войск и их артиллерии», — резюмировал подполковник.

Ранее Минобороны России проинформировало, что потери ВСУ за прошедшие сутки составили около 1 575 военнослужащих. В частности, группировка «Северная» уничтожила до 30 человек, «Западная» — до 300, «Южная» — до 590, «Центральная» — до 500, а «Восточная» — до 95. Кроме того, военные из группировки «Днепр» ликвидировали более 60 боевиков.

Читайте также:

«Внезапно»: в США высказались, что ждет ВСУ в зоне СВО

В России отреагировали на призыв генерала ВСУ остановить боевые действия

Генсек НАТО Рютте сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
#сша
#россия
#военные
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Внезапно»: в США высказались, что ждет ВСУ в зоне СВО
Экс-агент ЦРУ Джонсон: боевики ВСУ могут неожиданно потерпеть крах в зоне СВО
15 октября 2024, 15:37

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Боевики ВСУ могут в любое время потерпеть крах в зоне боевых действий. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom выразил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно. <…> Сложно сказать, доживут ли они до инаугурации нового президента США», — прокомментировал эксперт.

Джонсон добавил, что у украинских неонацистов тяжелое положение на всех фронтовых участках, а фундаментальная проблема в том, что у Киева нет обученных военнослужащих.

«По всему фронту с севера на юг российская армия продвигается вперед, а украинцы не могут их остановить», - заключил аналитик.
Перед этим в Минобороны озвучили потери ВСУ на Курском направлении за все время боевых действий в российском регионе.

Читайте также:

Стало известно, что «пообещал» Джонсон Путину по Украине

Наемника из Грузии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы в ДНР — Генпрокуратура

В России отреагировали на призыв генерала ВСУ остановить боевые действия
#мир
#украина
#сша
#россия
#война
#сво
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что «пообещал» Джонсон Путину по Украине
Daily Express: Джонсон хотел уверить Путина, что Киев не вступит в НАТО
15 октября 2024, 15:22

Фото: сайт Кремля

Британский экс-премьер Борис Джонсон хотел в 2021 году заверить президента РФ Владимира Путина в том, что Украина не станет членом НАТО. Об этом пишет издание Daily Express, ссылаясь на книгу журналиста из США Боба Вудворда «Война».
«Британский премьер-министр обратился к Путину в телефонном разговоре осенью 2021 года, сказав ему: «У тебя нет причин вторгаться на Украину. Украина ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время», — сказано в отрывке.
По информации автора книги, Путин спросил, про какой срок речь, а Джонсон сказал, что Киеву не видать членства «в обозримом будущем».

Летом этого года Путин предлагал Украине план по урегулированию конфликта, одним из пунктов которого является отказ киевского режима от членства в альянсе.

Читайте также:

В МО РФ доложили последние данные о потерях ВСУ на Курском направлении

Генсек НАТО Рютте сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Глава МИД Финляндии заявила об усталости Запада от поддержки Украины
#мир
#россия
#великобритания
#украина
#нато
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате