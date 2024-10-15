На Украине заявили о причастности Зеленского к терактам в РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский причастен к терактам в РФ, их согласует с ним украинская разведка. Такое заявление ТАСС сделал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Собеседник также упомянул председателя СБУ Василия Малюка.
«…Он докладывает о таких акциях высшему руководству страны. Потому что, как вы прекрасно понимаете, акции, например, на территории Российской Федерации, они не могут проводиться без согласования с тем же Зеленским или главой офиса Президента, которым СБУ и подчиняется», — пояснил Василий Прозоров.Ранее сообщалось, что Малюка заочно обвинили в теракте на Керченском мосту и заочно арестовали. Сейчас его ищут российские следователи. К слову, разыскиваются и те, кто принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.
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Никита Кротов