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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) переодеваются в одежду мирных жителей, чтобы скрыться от российской армии. Об этом заявил командир группы «Аида» спецназа «Ахмат». Его процитировало агентство ТАСС.
Командир группы «Аида» обратил внимание, что бойцы Вооруженных сил Российской Федерации находят в подвалах некоторых зданий выживших солдат ВСУ. Эти украинские бойцы «просто пытаются пересидеть», объяснил спикер.
Однако попадаются и пытающиеся скрыться с помощью гражданской одежды, подчеркнул командир группы.
Ранее сообщалось, что военнослужащие России обнаруживают новые преступления, совершённые украинскими военными на освобождённых территориях в Курской области. Представитель силовых структур рассказал, что в каждом освобождённом населенном пункте солдаты находят тела мирных жителей, которые стали жертвами жестоких действий украинских войск.
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Однако попадаются и пытающиеся скрыться с помощью гражданской одежды, подчеркнул командир группы.
«Попадаются и те, кто одевается в гражданку, пытаясь по гражданке уйти», — поделился боец.
Ранее сообщалось, что военнослужащие России обнаруживают новые преступления, совершённые украинскими военными на освобождённых территориях в Курской области. Представитель силовых структур рассказал, что в каждом освобождённом населенном пункте солдаты находят тела мирных жителей, которые стали жертвами жестоких действий украинских войск.
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Ольга Енгалычева