Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что СВО закончится осенью 2024 года, для этого есть несколько причин. Назвал он их в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, для завершения специальной военной операции можно назвать две причины. Первая — выборы в Соединенных штатах Америки и Европе. Вторая — истощенные ресурсы Украины.
Генерал добавил, что Североатлантический альянс уже не в силах дальше оснащать украинские формирования вооружением.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Медведев призвал уничтожить Украину и НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что что бы ни говорили в НАТО, в Америке — в этом году спецоперация у нас завершится, я больше чем в этом уверен», — сказал он.
Генерал добавил, что Североатлантический альянс уже не в силах дальше оснащать украинские формирования вооружением.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Медведев призвал уничтожить Украину и НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова