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Появились кадры, на которых запечатлены многочисленные пожары в городе Кривой Рог

Очевидцы в Кривом Роге сообщают о 20 детонациях и начавшихся возгораниях
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Очевидцы в Кривом Роге, находящемся под контролем боевиков ВСУ, сообщают о многочисленных возгораниях и звуках детонаций. Видеозаписи, снятые местными жителями, были опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
По информации авторов публикации, зафиксировано уже 20 взрывов и последующих пожаров. На коротких видеороликах, выложенных на канале, можно увидеть несколько повторяющихся детонаций. Сила взрывов настолько велика, что яркость вспышек заметна над линией жилой застройки.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.


Ранее стало известно, что в Белгородской области продолжаются интенсивные боевые действия, в центре которых находится поселок Демидовка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военные ВС РФ пленили бойца ВСУ, чьи показания помогли им выполнить задачу
26 марта 2025, 08:43

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Военнослужащие 150-го мотострелкового полка, входящие в состав группировки войск «Север», провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Викторовка в Курской области. В ходе операции был взят в плен украинский военнослужащий, который сообщил о тактике отступления сил ВСУ, оставляющих за собой отряды для блокирования продвижения российских войск. Об этом пишет ТАСС.
Командир батальона с позывным Мажор рассказал, что, несмотря на попытки противника замедлить наступление, его подразделение выполнило боевой приказ, обойдя Викторовку с двух сторон и уничтожив пулеметный расчет, прикрывавший отход украинских сил.

Полученная информация от пленного позволила российским войскам продвинуться к рубежам Казачьей Локни, где в сотрудничестве с подразделениями 155-й и 34-й бригад морской пехоты была проведена дозачистка населенного пункта и эвакуация гражданского населения. Жителям оказали медицинскую и продовольственную помощь.

В результате наступательных действий силы Российской Федерации освободили несколько населенных пунктов, включая Казачью Локню и другие. Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

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В Белгородской области идут ожесточенные бои за Демидовку
26 марта 2025, 08:40

Фото: iStock/N-sky

В Белгородской области продолжаются интенсивные боевые действия, в центре которых находится поселок Демидовка. По информации Telegram-канала «Архангел спецназа», российские войска успешно отражают наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются захватить населенный пункт.
Согласно сообщениям, в Демидовке идут ожесточенные столкновения. Несмотря на усилия украинских сил, противнику не удалось полностью овладеть поселком, однако они заняли позиции в нескольких домах. Российские бойцы ведут тяжелые бои, стремясь выбить оккупантов с занятой территории.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

ВСУ из-за своих же мин у Гуева не могут бежать в Сумскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ из-за своих же мин у Гуева не могут бежать в Сумскую область
26 марта 2025, 08:28

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали лесной массив в районе Гуева Курской области, где продолжаются активные боевые действия. Об этом пишет ТАСС.
По информации, предоставленной российскими силовыми структурами, минные поля, установленные украинскими военными, создают значительные трудности как для наступления российских войск, так и для возможного отступления украинских подразделений в Сумскую область.

Собеседник агентства отметил, что в результате заминирования противник не может эффективно покинуть свои позиции.

«Бойцы продолжают уничтожение живой силы противника в лесных массивах на подступах к Гуево, где остаются группы ВСУ. Лесной массив заминирован, что с одной стороны осложняет наше продвижение, а с другой — не позволяет противнику попытаться сбежать», — заявил источник.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Лавров заявил, что Зеленский понимает, что его дни сочтены
26 марта 2025, 08:26

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что Владимир Зеленский осознает свою уязвимость в условиях текущего конфликта.
По словам Лаврова, несмотря на понимание Зеленским своего положения, он не готов идти на компромиссы из-за давления со стороны европейских элит, которые стремятся удержать его в жесткой позиции.

Лавров также прокомментировал недавние заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о возможном прекращении огня на Украине в ближайшие недели, отметив, что Уиткофф переоценивает влияние европейских стран на ситуацию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала девять БПЛА ВСУ
26 марта 2025, 07:45

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, пять БПЛА были сбиты над Белгородской областью, два — над Курской областью, а еще два — в акватории Черного моря. Оперативные действия ПВО продемонстрировали высокую эффективность и готовность к отражению угроз.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон согласовали список энергетических объектов, на которые будет введен мораторий на удары. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
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