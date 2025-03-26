Появились кадры, на которых запечатлены многочисленные пожары в городе Кривой Рог

Фото: iStock/Leonid Ikan
Очевидцы в Кривом Роге, находящемся под контролем боевиков ВСУ, сообщают о многочисленных возгораниях и звуках детонаций. Видеозаписи, снятые местными жителями, были опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
По информации авторов публикации, зафиксировано уже 20 взрывов и последующих пожаров. На коротких видеороликах, выложенных на канале, можно увидеть несколько повторяющихся детонаций. Сила взрывов настолько велика, что яркость вспышек заметна над линией жилой застройки.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее стало известно, что в Белгородской области продолжаются интенсивные боевые действия, в центре которых находится поселок Демидовка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВСУ из-за своих же мин у Гуева не могут бежать в Сумскую область
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Лавров заявил, что Зеленский понимает, что его дни сочтены
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее стало известно, что в Белгородской области продолжаются интенсивные боевые действия, в центре которых находится поселок Демидовка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВСУ из-за своих же мин у Гуева не могут бежать в Сумскую область
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Лавров заявил, что Зеленский понимает, что его дни сочтены
Дарья Осипова