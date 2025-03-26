Появились кадры, на которых запечатлены многочисленные пожары в городе Кривой Рог

Военнослужащие 150-го мотострелкового полка, входящие в состав группировки войск «Север», провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Викторовка в Курской области. В ходе операции был взят в плен украинский военнослужащий, который сообщил о тактике отступления сил ВСУ, оставляющих за собой отряды для блокирования продвижения российских войск. Об этом пишет ТАСС.