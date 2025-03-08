Боевики ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

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Населенный пункт Шебекино, а также два белгородских села атаковали боевики ВСУ. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.
«Три населённых пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилёта боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. Над городом Шебекино сбит беспилотник — повреждена кровля неэксплуатируемого здания», — сказано в публикации.Он добавил, что в Илек-Пеньковке повреждения получили четыре жилых здания с одним транспортным средством, а также линия электропередачи.
Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в зоне СВО.
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