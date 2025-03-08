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Боевики ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Шебекино и два белгородских села, пострадавших нет
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Населенный пункт Шебекино, а также два белгородских села атаковали боевики ВСУ. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.
«Три населённых пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилёта боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. Над городом Шебекино сбит беспилотник — повреждена кровля неэксплуатируемого здания», — сказано в публикации.
Он добавил, что в Илек-Пеньковке повреждения получили четыре жилых здания с одним транспортным средством, а также линия электропередачи.

Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в зоне СВО.

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Между ФРГ и Францией растет напряженность в вопросе перевооружения ЕС
FT: Франция и ФРГ на грани конфликта в вопросе перевооружения ЕС
08 марта 2025, 19:10

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Франция и Германия могут начать конфликтовать в вопросе перевооружения Евросоюза (ЕС), пишет Financial Times (FT).
«Расходы не должны быть направлены на новые готовые решения, которые снова будут неевропейскими», — считает французский лидер Эммануэль Макрон.
Уточняется, что поводом для напряжения стали предложенные инвестиции на сумму в 150 миллиардов евро в оборонную промышленность ЕС.

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, инициатива должна быть открытой в том числе и для тех партнеров-единомышленников, которые не входят в ЕС.

План перевооружения ЕС на 800 миллиардов евро предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 марта. Она также намерена привлечь 150 миллиардов в форме кредитов на изготовление средств ПВО стран ЕС и оружия для Киева.

Ранее стало известно, кому невыгоден мир на Украине.

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Глава ВМС Украины счел «довольно эффективными» методы России против морских дронов
Командующий ВМС Украины: Россия начала эффективно бороться с морскими дронами
08 марта 2025, 18:01

Фото: iStock/bbsferrari

Командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа* описал военное противостояние с Россией как технологическую гонку, в которой доминируют беспилотники, пишет The Guardian.
Он отметил, что российской армии удалось создать «довольно эффективные» методы противодействия рейдам морских дронам. По его словам, ВСУ модернизировали боевые корабли в быстро движущиеся ударные платформы, которые оснащены зенитными орудиями и FPV-дронами .

Неижпапа* также выразил уверенность в том, что украинской армии удастся разрушить Крымский мост. Согласно его мнению, в России осознают, что Украина готовится к третьей операции с этой целью.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Захарова ответила на угрозу главы ВМСУ взорвать Крымский мост
Захарова ответила на угрозу главы ВМСУ взорвать Крымский мост словами о мощах
08 марта 2025, 17:54

Фото: istockphoto/Mordolff

Российский дипломат Мария Захарова ответила командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе* на его угрозы взорвать Керченский мост. Тот заявил, что сейчас обсуждается третья возможная атака на объект, а «Бог любит троицу».
«С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи», — сказала официальный представитель МИД РФ в беседе с РИА Новости.
Российские власти не раз говорили о том, что киевский режим использует террористические методы, чем подтверждает необходимость проведения спецоперации на Украине.

Атака на Крымский мост со стороны Украины произошла 8 октября 2022 года. Тогда на шоссейном полотне произошел взрыв грузовика. Теракт унес жизни пяти человек.

Ранее глава ВМС Украины сделал заявление о России.

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В Словакии пояснили, почему Зеленскому не нужен мир
Фицо: Зеленскому не нужен мир, поскольку придется проводить выборы
08 марта 2025, 17:52

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

В случае завершения конфликта Владимиру Зеленскому придется провести выборы, поэтому мир его не интересует, заявил программе «Субботние диалоги» словацкий премьер Роберт Фицо.
«Устраивает Зеленского война? По моему мнению, да. Устраивает, потому что получает значительную финансовую помощь от некоторых стран, это и вопросов выборов, не нужны выборы, поскольку война», — прокомментировал он.
При этом, по словам Фицо, глава киевского режима поменял риторику в рамках недавнего брюссельского саммита, заговорив о возможном перемирии.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, но он воспользовался военным положением, узурпировав власть в стране.

Ранее публиковалась последняя информация о ходе СВО.

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В спецназе «Ахмат» заявили о финальном сражении за Курскую область
Группа Аида спецназа «Ахмат» заявила о финальной битве за Курскую область
08 марта 2025, 17:39

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

О начале финального сражения за Курскую область доложила группа Аида спецназа «Ахмат». Сообщение размещено в Telegram-канале подразделения.
«Финальное сражение за Курскую область. Все подразделения перешли в масштабное наступление. Идет хорошее продвижение, враг будет разбит. Ждите хороших новостей», — сказано в публикации.
По словам командира спецназовцев Апти Алаудинова, военнослужащие решили поздравить женщин России с Международным женским днем 8 марта.

«Наши русские воины решили сделать подарок женщинам России. На всех направлениях курского участка фронта все подразделения проявляют героизм», — сказал офицер.

Ранее сообщалось, что грозит боевикам ВСУ на курском направлении.

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