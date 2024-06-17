Алаудинов предложил Сырскому «дернуться за сыром в мышеловке» у Харькова

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Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский должен стянуть солдат ВСУ на харьковское направление как на «бесплатный сыр» в мышеловке. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, пишет ТАСС.
«У них же есть Сырский. Вот пусть подумает, что здесь есть бесплатный сыр в мышеловке. И дернется», — сказал он.
По словам генерал-майора, российские военные заняли самые опасные участки харьковского направления. ВС РФ полностью контролируют всю обстановку.
Ранее сообщалось, что основной проблемой боевиков Вооруженных сил Украины в Харьковской области стали российские средства РЭБ. Украинские беспилотники подавляются российской системой РЭБ на харьковском фронте, что делает ее «беспрецедентной».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что продвижение российской армии на харьковском направлении будет продолжаться до тех пор, пока не будет освобождена достаточная территория для создания санитарной зоны.
Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил об освобождении от украинских националистов деревни Рыжевка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова