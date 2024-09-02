Алаудинов сообщил о «криках и визгах» бойцов ВСУ в ходе атаки на Курскую область

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались захватить российские позиции в Курской области, но их атаку успешно отбили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, украинские военные до сих пор не смогли эвакуировать всех раненых с поля боя.
Ранее Апти Алаудинов рассказал о боях в Курской области. Он заявил, что «Ахмат» сражался с солдатами ВСУ почти 11 часов на двух участках. Командир спецназа отметил, что ВСУ понесли большие потери.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее Апти Алаудинов рассказал о боях в Курской области. Он заявил, что «Ахмат» сражался с солдатами ВСУ почти 11 часов на двух участках. Командир спецназа отметил, что ВСУ понесли большие потери.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов