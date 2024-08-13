Алаудинов сообщил о взятии под контроль обстановки в Курской области

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Обстановка в Курской области взята под контроль ВС РФ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что во вторник российские военные взяли под контроль обстановку в регионе. Также удалось прикрыть большую часть территорий, на которой ранее находились подразделения украинских войск.
Ранее в этом день Алаудинов сообщил, что российскими войсками было остановлено бесконтрольное передвижение бойцов ВСУ на Курском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова