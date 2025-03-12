Стали известны новые детали бегства ВСУ из Суджи

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При бегстве из курской Суджи боевики ВСУ засыпали город противопехотными минами «Лепесток». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на десантников в составе группы войск «Север».
«Аккуратнее идите по улице. Постоянно смотрите под ноги. «Лепестки» валяются везде», — предостерег военный, чей позывной «Атом».Ранее сообщалось, что российские войска полностью вернули под свой контроль Суджу. Кроме того, известно, что украинские боевики оставили послание бойцам ВС РФ, где было пожелание «научиться воевать».
Боевики ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор.
Перед этим стало известно, что американская делегация едет в Москву обсуждать перемирие на Украине.
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Никита Кротов