Все ответственные и причастные к массированной атаке БПЛА на российские регионы, в том числе Москву и Подмосковье, неизбежно понесут наказание. Об этом заявил МИД РФ. Отмечается, что режим Зеленского тем самым продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта.