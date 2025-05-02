Алаудинов заявил о возвращении участников операции «Поток» в строй

Апти Алаудинов (Фото: Telegram/AptiAlaudinovAKHMAT)
Участники курской операции «Поток» возвращаются в строй после госпиталя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
«Часть из них уже потихоньку возвращается в строй... Это очень достойные ребята, героические патриоты, и я так думаю, что в скором времени они еще покажут нам результаты, именно в уничтожении противника и продвижения вперед», — сказал генерал-лейтенант.Алаудинов пожелал остальным бойцам, которые сейчас на лечении, скорейшего выздоровления.
Операцию «Поток» провели в начале марта. Благодаря ей ВС РФ зашли в тыл противника. В Telegram можно увидеть документальный фильм «Курская битва. Хронология подвига» от военкора RT Влада Андрицы.
Читайте также:
Mash: ВСУ атаковали Курск ракетами
Боец Баркас рассказал, что в курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 121 БПЛА ВСУ
Никита Кротов