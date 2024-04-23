Стало известно, что через месяц на Украине начнется ад

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Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что у Киева остался месяц, чтобы подготовиться к большому наступлению РФ. Об этом он сообщил в интервью изданию Onet.
По его мнению, наступление начнется в конце мая. Он отметил, что из нового пакета, за который проголосовала Палата представителей США, непосредственно на закупку нового вооружения украинцы получат менее 14 млрд. В первую очередь это будут 155-мм артиллерийские снаряды. Боеприпасы для стрелкового оружия, а также все то, что необходимо для работы ПВО.
Пацек заявил, что Украина держится из последних сил. Многого не хватает, в том числе и боеприпасов. Он отметил, что этого пакета в 14 млрд хватит только на несколько месяцев. Судьбу этого конфликта он не изменит, а лишь позволит Украине выжить.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его в передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи» в скором времени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Пацек заявил, что Украина держится из последних сил. Многого не хватает, в том числе и боеприпасов. Он отметил, что этого пакета в 14 млрд хватит только на несколько месяцев. Судьбу этого конфликта он не изменит, а лишь позволит Украине выжить.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его в передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи» в скором времени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова