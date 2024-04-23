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Стало известно, что через месяц на Украине начнется ад

Генерал Пацек: у ВСУ есть максимум месяц на подготовку к российскому наступлению
23 апреля 2024, 14:02
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что у Киева остался месяц, чтобы подготовиться к большому наступлению РФ. Об этом он сообщил в интервью изданию Onet.
По его мнению, наступление начнется в конце мая. Он отметил, что из нового пакета, за который проголосовала Палата представителей США, непосредственно на закупку нового вооружения украинцы получат менее 14 млрд. В первую очередь это будут 155-мм артиллерийские снаряды. Боеприпасы для стрелкового оружия, а также все то, что необходимо для работы ПВО.

Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации



Пацек заявил, что Украина держится из последних сил. Многого не хватает, в том числе и боеприпасов. Он отметил, что этого пакета в 14 млрд хватит только на несколько месяцев. Судьбу этого конфликта он не изменит, а лишь позволит Украине выжить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его в передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи» в скором времени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#помощь
#вооружения
#джо
Литва отклонила предложение запретить россиянам и белорусам ездить домой
23 апреля 2024, 14:12

Фото: iStock/pilcas

В Сейме Литвы отклонили предложение ограничить поездки россиян и белорусов на родину.
Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва». За лишение граждан России и Белоруссии разрешения на временное проживание в городе в связи с поездками чаще раза в год проголосовали 20 депутатов. Воздержались 45 человек, выступили против — 47.

За разрешение одной поездки домой раз в три месяца проголосовал 41 парламентарий, против — 37, воздержались — 39 человек.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал укрепить охрану границы с Россией.

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#литва
#россия
#белоруссия
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Шойгу оценил численность военных НАТО у границ России
Шойгу: НАТО держит у границ РФ около 33 тысяч военных и 300 танков
23 апреля 2024, 14:08

Фото: сайт Кремля

Группировка войск НАТО у границ России в настоящее время составляет порядка 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других БМП. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседании коллегии военного ведомства.
Шойгу пояснил, что после вступления Швеции в НАТО увеличилась военно-политическая напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях.

«Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33-х тысяч человек, около трехсот танков и более восьмисот других боевых бронированных машин», — заяви Шойгу.

Он также добавил, что в Германии на базе США в зоне ЕС находится штаб «Группы содействия безопасности Украины». Кроме того, Шойгу отметил, что в настоящее время проходят военные учения объединенных вооруженных сил НАТО, в которых принимают участие порядка 90 тысяч человек. Также альянс пытается усилить активность в Арктике.

Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации

Все эти действия вынуждают Россию применять меры адекватного реагирования, подчеркнул министр обороны РФ.

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#сша
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#меры
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#минобороны
#шойгу
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Депутаты Госсовета Крыма удивились, что они работают
«Mash на волне»: депутаты Госсовета Крыма забыли выключить микрофон
23 апреля 2024, 13:29

Фото: iStock/Eagletail Music

В ходе очередного заседания председатель госсовета Крыма Владимир Константинов забыл выключить микрофон после объявления перерыва. Видеозапись с частью диалога между ним и его заместителем, депутатом Ефимом Фиксом, была опубликована в Telegram-канале «Mash на волне».
На записи слышно, как Константинов начинает разговор с Фиксом.

«Слушай, у меня такое ощущение, что мы работаем», — говорит глава парламента. Его заместитель соглашается: «Да, ничего себе! Пашем!».
Ранее сообщалось, что вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин отверг подозрения в связи с движением ЛГБТ*.

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
#лгбт
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Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России
23 апреля 2024, 13:21

Фото: iStock/rarrarorro

В РФ необходимо ужесточить миграционную политику. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Миграционная политика в России должна быть ужесточена», — отметил он.

Политик пояснил, что главная цель это обеспечить безопасность граждан России. Он заявил, что у него в планах выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства касательно мигрантов. Помимо этого, Аксенов считает необходимости уравнять перед законом жителей стран с безвизовым режимом с гражданами тех государств, которым для въезда в РФ необходима виза. Он отметил, что нужно поступать по справедливости.

«Права россиян должны быть защищены в полном объеме», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#политика
#депутаты
#мигранты
#россия
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В Молдавии сообщили об обысках у оппозиционеров
RT: молдавские правоохранители начали обыски в офисах членов команды Шора
23 апреля 2024, 13:18

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Молдавские правоохранители проводят обыски у представителей оппозиции, которые побывали Москве на съезде. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.
По информации издания, депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что правоохранительные органы страны проводят обыски у представителей оппозиции, которые были на съезде в Москве.

«Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски», — сказала депутат.

Она добавила, что сейчас адвокаты сообщают детали, а также заявила, что люди, у которых проходят обыски, вернулись из РФ и не были задержаны на границе.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#политика
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Матвиенко выступила за признание СБУ террористической организацией
23 апреля 2024, 13:07

Фото: сайт Кремля

Службу безопасности Украины СБУ) следует признать террористической организацией. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
В разговоре с РИА Новости она подчеркнула, что именно в СБУ находятся непосредственные разработчики и организаторы террористических актов и диверсий на территории России. Сенатор подчеркнула, что ВСУ не могут добиться никаких успехов на поле боя, поэтому противник прибегает к террористическим методам.

Валентина Матвиенко напомнила, что именно СБУ готовит обстрелы мирных российских городов на приграничных территориях, направляет диверсионные группы в Россию, убивает журналистов, как убили Дарью Дугину и Владлена Татарского. Такую структуру, несомненно, следует признать террористической, заключила спикер Совета Федерации.

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#валентина матвиенко
#всу
#сбу
#терроризм
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Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта
Шольц: Россия стремится любой ценой присвоить себе Канта и его работы
23 апреля 2024, 12:50

Фото: European Parliament

Канцлер Германии Олаф Шольц на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Иммануила Канта, заявил, что президент РФ Владимир Путин не имеет право цитировать немецкого философа, сообщает издание Welt.
«У Путина нет никакого основания обращаться к Канту», — отметил Шольц в своем выступлении на открытии церемонии в Берлинско-Бранденбургской академии наук.
По его мнению, российские власти пытаются «всячески приписать себе Канта и его работы». Шольц считает, что взгляды немецкого мыслителя на мир противоречат позиции России по Украине.

В январе Путин описал Канта как великого мыслителя, чьи призывы к использованию собственного разума остаются актуальными и сегодня.

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#мир
#путин
#шольц
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Швейцария разблокировала более 300 млн долларов российских активов
23 апреля 2024, 11:52

Фото: iStock/Michael Derrer Fuchs

Российские активы на сумму, превышающую 318 млн долларов, разблокированы Швейцарией. Документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики страны.
Ранее средства были заблокированы в качестве меры предосторожности, сообщает организация. Разблокировка стала возможной из-за отсутствия оснований для продолжения заморозки активов.

Прежде сообщалось, что власти Швейцарии приняли решение об остановке участия в поиске замороженных российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заморозки
#меры
#запад
#швейцария
#рф
#россия
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ФРГ перебазирует военных и технику к российской границе
BNS: бундесвер проведёт учения Grand Quadriga 2024 в Литве у границы с РФ
23 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/vadimrysev

Бундесвер проведёт военные учения Grand Quadriga 2024 в Литве всего в 50 км от границы с Россией. Об этом сообщает агентство BNS.
В сообщении говорится, что порядка трёх тысяч немецких военных и 200 единиц военной техники, в их числе и танки Leopard, а также боевые машины пехоты Puma и Boxer будут перенаправлены на полигон им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде и полигон им. Казиса Вевярскиса в Казлу-Руде. Последний находится на расстоянии порядка 50 км от границы с Калининградской областью.

При этом уточняется, что учения продлятся до конца мая.

Ранее также сообщалось, что в Литве начались совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора. Совместные полевые учения пройдут с 21 по 26 апреля. В них также примут участие союзники из США и Португалии.


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