Мирный житель пострадал в результате удара ВСУ по авто в Белгородском округе

15 февраля 2026, 23:34

Фото: iStock/maxim4e4ek

Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. После атаки БПЛА пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что в селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате удара у машины повреждены кузов, колёса и стёкла. Один мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму, его госпитализировали. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.





«Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений», — добавил Гладков.