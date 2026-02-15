Мирный житель пострадал в результате удара ВСУ по авто в Белгородском округе
Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. После атаки БПЛА пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате удара у машины повреждены кузов, колёса и стёкла. Один мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму, его госпитализировали. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
«Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений», — добавил Гладков.По его словам, информация о последствиях атаки в настоящий момент уточняется.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 19-й за день БПЛА, который летел в сторону столицы.