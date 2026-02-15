Мужчина попал в реанимацию после стрельбы в жилом доме на севере Москвы
Мужчина оказался в реанимации после стрельбы в жилом доме на севере Москвы. Об этом 15 февраля сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошёл в одной из квартир на 4-м Новоподмосковном переулке. Отмечается, что травму получил 64-летний москвич. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу, другие подробности случившегося в материале пока не приводятся.
Ранее «Радио 1» передавало, что пропавшую 2 февраля в поселке Зауральский 19-летнюю девушку нашли погибшей в Челябинской области. Предварительно, она могла заблудиться из-за слабого зрения и неблагоприятных погодных условий.
14 февраля сообщалось, что в Саратове вынесли приговор 68-летнему педофилу, который надругался над восьмилетней девочкой. Подробнее читайте в нашем материале.
Читайте также: