Мужчина попал в реанимацию после стрельбы в жилом доме на севере Москвы

Фото: iStock/nixki

Мужчина оказался в реанимации после стрельбы в жилом доме на севере Москвы. Об этом 15 февраля сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.



Инцидент произошёл в одной из квартир на 4-м Новоподмосковном переулке. Отмечается, что травму получил 64-летний москвич. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу, другие подробности случившегося в материале пока не приводятся.

Мария Моисеева

