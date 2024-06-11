Американский политик раскритиковал идею Киева разместить F-16 в странах ЕС

Фото: istockphoto/Jon Rehg
Американский политик Аджаму Барака заявил, что размещение предоставленных Украине западных истребителей F-16 на территории стран — членов ЕС приведет к тому, что они станут законными целями для российских военных. Об этом пишет РИА Новости.
«Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими РФ, эти базы станут законными целями», — подчеркнул он.
По его словам, удары РФ могут привести в действие статью 5 устава НАТО. Тогда они будут восприняты как нападение на альянс.
Ранее начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что некоторые американские истребители F-16 будут размещены на авиабазах за границей. По его словам, чтобы самолеты не стали «мишенями» на украинских базах, они станут резервом на случай проведения ремонтных работ. Некоторые будут использоваться за границей для обучения украинских пилотов. Пока только четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители.
Читайте также:
Удары по НАТО: Как РФ отреагирует на размещение F-16 ВСУ за границей
Появились кадры испытания военными РФ дистанционно управляемого FPV-танка
Украинские солдаты попали в «мини-котлы» под Харьковом
Дарья Осипова