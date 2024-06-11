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Американский политик раскритиковал идею Киева разместить F-16 в странах ЕС

Политик Барака: истребители F-16 в странах ЕС станут законными целями для России
11 июня 2024, 10:18
Фото: istockphoto/Jon Rehg

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Американский политик Аджаму Барака заявил, что размещение предоставленных Украине западных истребителей F-16 на территории стран — членов ЕС приведет к тому, что они станут законными целями для российских военных. Об этом пишет РИА Новости.
«Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими РФ, эти базы станут законными целями», — подчеркнул он.

По его словам, удары РФ могут привести в действие статью 5 устава НАТО. Тогда они будут восприняты как нападение на альянс.



Ранее начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что некоторые американские истребители F-16 будут размещены на авиабазах за границей. По его словам, чтобы самолеты не стали «мишенями» на украинских базах, они станут резервом на случай проведения ремонтных работ. Некоторые будут использоваться за границей для обучения украинских пилотов. Пока только четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители.

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#нападение
#самолёты
#страны
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#нато
#рф
#истребители
Глава ОВА Прокудин: В Херсонской области повреждён объект инфраструктуры
11 июня 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

На подконтрольной Киеву части территории Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Областной военной администрации Александр Прокудин.
В своём телеграм-канале назначенный Киевом чиновник написал, что в ночь на 11 июня ряд населённых пунктов региона подвергся ударам. Он уточнил, что было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идёт речь, его местоположение, как и характер повреждений, Прокудин не уточнил.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в результате референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время 75% области находятся под контролем России. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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#херсонская область
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Появились кадры испытания военными РФ дистанционно управляемого FPV-танка
На СВО испытали дистанционное управление FPV-танком из трофейного Т-72АМТ ВСУ
11 июня 2024, 09:31

Фото: istock /fortton

В Сети появились кадры испытания дистанционно управляемого FPV-танка в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Сообщается, что создали FPV-танк энтузиасты на основе трофейного украинского Т-72АМТ. На кадрах видно, что один из операторов управляет движением танка, а другой отвечает за его башню.

Ранее военнопленный ВСУ Кирилл Доценко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины под Харьковом попали в множество «мини-котлов». По его словам, во время наступления военных ВС РФ с украинской стороны отсутствовала какая-либо контрбатарейная борьба и поддержка тяжелой техники. Бойцы вынуждены были отступать, при этом попадая в большое число «мини-котлов». Командование не способно было спасти солдат.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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#вс рф
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Украинские солдаты попали в «мини-котлы» под Харьковом
Пленный Доценко: ВСУ попали в многочисленные мини-котлы под Харьковом
11 июня 2024, 09:20

Фото: istock /Prostock-Studio

Военнопленный ВСУ Кирилл Доценко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины под Харьковом попали в множество «мини-котлов». Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, во время наступления военных ВС РФ с украинской стороны отсутствовала какая-либо контрбатарейная борьба и поддержка тяжелой техники. Бойцы вынуждены были отступать, при этом попадая в большое число «мини-котлов». Командование не способно было спасти солдат.

Сам Доценко получил ранение и прыгнул с сослуживцем в яму, чтобы укрыться от обстрела.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ сильно ослабли на передовой. Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены. По его словам, также сокращается экономика страны. Мобилизация лишает заводы рабочих. Система электроснабжения близка к коллапсу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Признаки краха на лицо»: В Британии оценили состояние бойцов ВСУ на передовой
Меркурис: ВСУ по всей линии фронта перегружены и крайне истощены
11 июня 2024, 08:55

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Военные ВСУ сильно ослабли на передовой. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис, пишет РИА Новости.
«ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов. Мне кажется, что признаки краха на лицо» — рассказал он.

По его словам, также сокращается экономика страны. Мобилизация лишает заводы рабочих. Система электроснабжения близка к коллапсу, добавил Меркурис.

«Население недовольно и истощено. Есть сомнения в легитимности украинского правительства после отмены президентских выборов», — заключил блогер.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Группировка «Восток» сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР

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#экономика
#президент
#население
#владимир зеленский
#мобилизация
#сво
#всу
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Группировка «Запад» овладела пятью опорными пунктами ВСУ
МО: подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю
11 июня 2024, 08:34

Фото: istockphoto/Diy13

Российские военные группировки войск «Запад» нанесли поражение 8 украинским бригадам в ДНР и Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Сообщается, что российские военные нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины и 18-й бригады нацгвардии. Отмечается, что противник потерял 570 военнослужащих, а также 4 автомобиля.

Были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства, гаубица М777 производства США, 2 гаубицы Д-30, гаубица «Мста-Б» и одна гаубица L-119 производства Великобритании.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что военные ВС РФ сорвали попытки ротации украинских формирований в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого. Он напомнил, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#сво
#всу
#вс рф
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Группировка «Восток» сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР
МО: группировка «Восток» сорвала попытки ротации ВСУ в опорных пунктах в ДНР
11 июня 2024, 08:05

Фото: istockphoto/IherPhoto

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что военные ВС РФ сорвали попытки ротации украинских формирований в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого. Об этом пишет РИА Новости.
Он напомнил, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они освободили Старомайорское. Были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новоселки, Нескучного, Водяного, Угледара и Урожайного.

Помимо этого Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск «Запада» выбили противника с занимаемых позиций и овладели пятью опорными пунктами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#президент
#сво
#минобороны
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В заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск РФ
NHK: вопрос вывода войск России не войдет в коммюнике саммита в Швейцарии
11 июня 2024, 07:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Вопрос о выводе войск РФ не будет входить в коммюнике швейцарской конференции по урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на проект документа, пишет ТАСС.
В заявлении будет лишь три пункта из 10 положений плана президента Украины. Уточняется, что будут отражены только вопросы обеспечения безопасности атомных электростанций и продовольственной безопасности, а также освобождение пленных и возвращение детей. Помимо этого, в проекте отмечается, что для достижения мира необходимо участие всех сторон. В нем подчеркивается важность участия РФ.

Данное решение принято в связи с позицией ряда стран, придающих значение отношениям с Россией.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

Генсек ООН отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#москва
#россия
#саммит
#оон
#швейцария
#рф
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Стала известна сумма проданных в Республике Крым активов украинских олигархов
Константинов: в Крыму продали активы украинских олигархов на 2,1 млрд рублей
11 июня 2024, 07:12

Фото: istock /chekat

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в бюджет Крыма от продажи национализированных активов олигархов из Украины поступило более 2,1 млрд. рублей. Об этом пишет РИА Новости.
«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — рассказал Константинов.

По словам главы крымского парламента, работа по оценке национализированного имущества для последующей продажи на торгах продолжается. Новые собственники и потенциальные инвесторы показывают высокий спрос на национализированные активы, добавил он.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что проведение Россией специальной военной операции позволит «перезагрузить» Украину. По словам Константинова, для того чтобы добиться «перезагрузки», необходимо будет нанести военное поражение киевскому режиму. Глава крымского парламента отметил, что Украина потеряла свою легитимность после государственного переворота, который произошел в 2014 году. Константинов заключил, что вернуть легитимность получится только с помощью перезапуска политической системы страны.

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#украина
#инвесторы
#страны
#спрос
#активы
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Украинский пленный рассказал, за что их пытались судить
Пленный Журавель: группу бойцов ВСУ попытались судить за отказ идти на штурм
11 июня 2024, 06:12

Фото: istock / Prostock-Studio

Группа плохо подготовленных бойцов ВСУ отказалась выполнять приказ командования и не пошла на штурм, за что ее попытались судить. Затем отряд был расформирован и переведен в другую часть. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Журавель с позывным «Манюня» в беседе с РИА Новости.
«Ну там настолько все было плохо, что большинство… ну есть люди, которые боятся оружия, которые ну то есть там, есть чувак, который вообще кинул вместо гранаты чеку. То есть, вообще прям все печально. И нас решили заслать типа на штурмы. Вот. И мы по итогу типа отказались. И типа нас сделали отказниками, что мы все такие плохие. Сказали будут шить дело», — сообщил пленный.
Как утверждает солдат, он вместе с сослуживцами заявили, что плохо подготовлены и не осведомлены о позициях ВС России, которые необходимо было штурмовать.

Военнослужащие утверждали, что суд будет на их стороне. В результате чего, по словам военнопленного, до суда дело не дошло, их штурмовая группа была расформирована. Солдаты были переведены в другую часть.

Ранее сообщал, что избитый военкомами украинец может попасть в тюрьму. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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