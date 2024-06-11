Появились кадры испытания военными РФ дистанционно управляемого FPV-танка

Фото: istock /fortton
В Сети появились кадры испытания дистанционно управляемого FPV-танка в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Сообщается, что создали FPV-танк энтузиасты на основе трофейного украинского Т-72АМТ. На кадрах видно, что один из операторов управляет движением танка, а другой отвечает за его башню.
Ранее военнопленный ВСУ Кирилл Доценко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины под Харьковом попали в множество «мини-котлов». По его словам, во время наступления военных ВС РФ с украинской стороны отсутствовала какая-либо контрбатарейная борьба и поддержка тяжелой техники. Бойцы вынуждены были отступать, при этом попадая в большое число «мини-котлов». Командование не способно было спасти солдат.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее военнопленный ВСУ Кирилл Доценко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины под Харьковом попали в множество «мини-котлов». По его словам, во время наступления военных ВС РФ с украинской стороны отсутствовала какая-либо контрбатарейная борьба и поддержка тяжелой техники. Бойцы вынуждены были отступать, при этом попадая в большое число «мини-котлов». Командование не способно было спасти солдат.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова