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Возможное окружение боевиков ВСУ в Курской области с последующим «выдавливанием» их из региона станет крупным поражением для киевского режима. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал аналитик Сергей Полетаев.
«…Для Киева это будет огромный медийный удар. Конечно, они понесут крупное военное поражение, но с политической точки зрения это будет для них последний гвоздь в крышку гроба. С самого начала курская операция Киева носила медийные цели, и сейчас это может обернуться против них», — прокомментировал сооснователь проекта «Ватфор».Перед этим «Радио 1» опубликовало последние новости спецоперации на Украине.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года. Летом 2024 года боевики ВСУ вторглись в Курскую область.
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