Боевики ВСУ разыскивают минимум десятерых украинских артистов

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Как минимум десятерых украинских артистов, которые не вернулись из-за рубежа, разыскивают боевики ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
«Звезды <...> уверяли, что проведут за границей концерты в поддержку ВСУ, получали одобрение от Минкульта [Украины] и улетали на Запад в сопровождении уполномоченных дядь», — говорится в сообщении.По данным авторов публикации, речь идет о певцах Иване Дорне, Максе Барских (Николай Бортник), а также о музыканте Artik (Артем Умрихин) и Потапе (Алексей Потапенко).
Журналисты отмечают, что после приезда в ту или иную страну, украинские знаменитости давали взятку сопровождающим их чиновникам и пропадали.
Однако теперь украинские власти принимают меры, чтобы решить проблему, добавили обозреватели.
Ранее стали известны последние новости СВО.
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Никита Кротов